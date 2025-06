Pradilla: «Pedro Martínez me ha hecho volver a jugar con la ilusión de cuando tenía catorce años»

El Valencia Basket busca este sábado en el Santiago Martín (21:15 horas, Movistar Deportes) la tercera victoria en la semifinal de la ACB contra ... La Laguna Tenerife que le abra la puerta de su, también, tercera final liguera de la historia. En un momento dulce de juego, donde todos los focos apuntan a Montero, el trabajo de Pradilla en los dos tableros está siendo igual de decisivo. El aragonés atiende a LAS PROVINCIAS en el cuartel general del Valencia Basket en Santa Cruz.

–¿Qué siente al estar a una victoria de jugar su primera final de Liga y con el Valencia Basket?

–De momento, estamos centrados en el tercer partido de la semifinal y en intentar sacar la victoria porque sabemos que va a ser más difícil que los dos que hemos tenido en la Fonteta. Ellos ahora están a vida o muerte y van a darlo todo. Tenemos que salir con la misma mentalidad del primer partido, como si la eliminatoria estuviera empatada a cero. Va a ser más difícil porque no tenemos a la Fonteta detrás pero vamos a intentar salir duros para ojalá conseguir esa tercera victoria y llegar a la final.

–¿Notan cómo los aficionados están, primero, disfrutando con el juego y eso está generando ese sueño de luchar por ganar la segunda Liga taronja?

–Una de las cosas para las que trabajamos nosotros es para hacer feliz a la gente, para entretener y para distraer a las personas en sus vidas. Para, en sus momentos buenos, ayudarles a pasar más buenos momentos y en los malos permitirles que se evadan un poco de sus problemas, como pasamos en Valencia este año con la dana. Excluirlos un poco de su día a día y que a través del baloncesto puedan pasar ese momento divertido, de desconectar. Eso es lo bonito que te llevas de ser jugador y poder hacer esta profesión.

–Eso es lo más bonito del deporte. Cuando el Levante ascendió la idea más repetida es que todo iba dedicado a la gente que ha sufrido con la dana. En la Fonteta tenéis muchos aficionados de Algemesí, Sedaví o Catarroja que sienten lo mismo cada vez que van a la Fonteta.

–Sabemos que nuestra gente este año ha sufrido mucho, que tenemos muchos aficionados de los pueblos afectados y al final todo eso ha sido un plus durante la temporada para seguir luchando por ellos. El Levante lo hizo hace poco, aunque le fastidió a mi Zaragoza eso hay que decirlo (se ríe). Todo lo que aún pueda pasar en la temporada se lo queremos dedicar a ellos, que ese rato que nos están viendo en los partidos les podamos hacer desconectar. Eso es lo que se llevan ellos y esa alegría también la tenemos nosotros por sentir que podemos hacerles felices.

–¿Nota que ha llegado al final de curso en su mejor momento?

–Ha sido una temporada larga y a mí estos momentos de competir me gustan. Soy muy competitivo, con todo, y cuando las cosas se ponen en esos momentos a mí me gusta todavía más. Es algo que me motiva e intento hacer que me motive para seguir creciendo. Ahora está saliendo todo el trabajo del año y estoy contento.

–Da la sensación de que le gusta más competir que el baloncesto. Es decir, que sería igual jugando al balonmano o al tenis.

–Sí, es tal cual. Soy una persona competitiva, sea lo que sea. En el baloncesto, que es mi profesión, y en cualquier discusión de la vida diaria. Siempre me gusta ganar. Disfruto del baloncesto, pero disfruto jugando. Si hay un partido bonito por la tele me pongo a verlo pero no es algo que me obsesione. Lo que me gusta del baloncesto es jugarlo, disfruto con la sensación de tocar el balón. Por poner un ejemplo, si hay un balón dividido en un partido o en un entrenamiento voy a pelear por él y si me tengo que tirar de cabeza voy de cabeza a por el balón. Mi planteamiento es que si peleamos por un balón... lo voy a coger yo y no tú.

–Pedro Martínez es un entrenador muy exigente pero acaba las temporadas y ha mejorado a la mayoría de jugadores de su equipo. ¿Ha notado eso?

–Sí, siento que he mejorado y lo más importante que siento es que Pedro Martínez me ha hecho volver a jugar con la misma ilusión de cuando tenía catorce años. He vuelto a ese momento en el que no pensaba las cosas, que sólo saltaba a la pista para disfrutar y ayudar al equipo. Si juegas al baloncesto lo haces para disfrutar y en el momento en el que juegas solo tienes que disfrutar. Si lo haces, es cuando sale tu talento, tu confianza y te salen las cosas. Esa es la esencia del baloncesto y eso es lo que me ha transmitido Pedro Martínez esta temporada.

–En una entrevista me reconoció que quería volver a sentirse jugador y disfrutar. ¿Se había frustrado por tanto en las últimas temporadas?

–Sí, he pasado por momentos de frustración porque no sentía en la pista las sensaciones que he tenido desde que era pequeño, cuando iba a jugar a la cancha del Maristas o del Alierta en Zaragoza. Quería volver a ser ese jugador que salta a la pista a disfrutar, a pelear cada balón, a tirarse y reventarse la rodilla si es necesario y disfrutar de estar con mis compañeros. Tanto del rato que estamos peleando en la pista, del que estamos sufriendo o del que luego hay en el vestuario. Volver a disfrutar de todo eso. Es verdad que lo había perdido un poco y este año me he vuelto a encontrar. Ahora, se está notando todavía más en mi nivel de juego.

–¿Es clave el tipo de vestuario en todo ese proceso que narra?

–Sí. A ver, al final creo que he estado en muy buenos vestuarios pero también es verdad que el de esta temporada es un vestuario muy joven, casi todos tienen más o menos mi edad y es algo que suma a la hora de tener relaciones personales porque estás en la misma página de tu vida o parecida. Tenemos un muy buen vestuario, muy buena gente y del que me voy a llevar amistades.

–¿Comparten con la afición el sueño de ganar la última Liga de Fonteta?

–Cualquier equipo que está en la competición lo sueña y nosotros queremos ganar la Liga en el cierre de la Fonteta. Sabemos que es muy difícil, primero depende de sacar la tercera victoria contra La Laguna. Si lo logramos ya pensaremos en la final.

–Amplió su contrato con lo que va estar en las primeras temporadas del Roig Arena. ¿Esta estancia larga es algo que se planteó cuando llegó a Valencia en plena pandemia?

–Me tomé mi llegada al Valencia Basket como un salto más. Todos los años y todas las temporadas me lo tomo como un crecimiento personal, para seguir creciendo como persona. Sabía que era un salto grande el venir de Valencia y sigo con ese proceso, como un reto. En estos cinco años he crecido tanto como jugador como persona en Valencia. Me ha ayudado mucho este ciclo a aprender muchas cosas y creo que, echando la vista atrás, fue una buena decisión. Estoy contento de poder estar aquí, de vivir ese crecimiento que está haciendo el club también ahora con el Roig Arena.

–¿El siguiente paso del club es estabilizarse en la Euroliga?

–Sí, ojalá sea así. Queremos luchar por estar entre los mejores de Europa y algún año, por qué no, en una Final Four. El club está haciendo grandes pasos, la ciudad está respondiendo también en ese crecimiento, y estoy contento de poder estar en el Valencia Basket y seguir creciendo.

–¿Montero es otro claro ejemplo de jugador que disfruta en la pista por encima de todo?

–Es un jugador que disfruta en la pista. Lo he visto jugar en categorías inferiores, tiene dos años menos que yo, he jugado contra él muchas veces y es que juega igual. No quiero que suene mal pero es un descerebrado en la pista. Es un jugador que no piensa, que actúa y eso le hace muy peligroso para los rivales. La verdad es que este año ha crecido mucho, nos está ayudando es un tío que tiene un talento innato y que ojalá siga ayudándonos y creciendo con nosotros.