Valencia Basket Pesic: «Valencia ciudad es mejor que Valencia Basket» LP El técnico del Barça lanza un dardo a su exequipo antes de los cuartos de final de la Copa del Rey JUAN CARLOS VILLENA Valencia Jueves, 14 febrero 2019, 13:20

La salsa de la Copa del Rey siempre son los mensajes cruzados entre los protagonistas, para dar o recibir presión antes de los partidos. El técnico del Barça, Svetislav Pesic, no ha dudado en mandar un dardo especial a su exequipo, con ironía. Al ser preguntado por LAS PROVINCIAS por el rol de favorito de su equipo esta noche su respuesta en el WiZinc Center ha sido sorprendente: «Valencia ciudad es mejor que el Valencia Basket«. Tras unos segundos de silencio ha continuado: »Siempre somos favoritos no es nuevo para nosotros vivimos muy bien con este rol de favoritos. No me preocupa el juego interior pero analizamos al Valencia Basket, cómo juegan y tienen buen equilibrio entre jugadores interiores y exteriores. Dubljevic y Will Thomas son una de las mejores parejas en Europa pero Valencia es un equipo completo, con Van Rossom, Vives, Matt Thomas... tienen jugadores que pueden organizar el partido, tiradores y jugadores de banquillo. Es un euqipo muy completo«.