Valencia Basket Ponsarnau: «Al Barça no le podemos ganar con 70 puntos» El Valencia Basket entrena por primera vez en el WiZinc Center antes de afrontar su debut en la Copa del Rey JUAN CARLOS VILLENA Valencia Jueves, 14 febrero 2019, 12:47

El Valencia Basket ya ha probado los aros del WiZinc Center antes de afrontar esta noche, a las 21.30 horas, su debut en la Copa del Rey frente al Barcelona. Con la única baja confirmada de Diot, Ponsarnau tendrá que hacer un descarte antes del partido, con Sergi García con todas las opciones para ser el jugador que no se vista. «Me espero a un Barça muy físico, con mucha mano y envergadura y que viene a ganar tres partidos», ha advertido antes de la sesión el técnico: «Vamos a intentar limitar sus virtudes y potenciar las nuestras, mi sensación es que el equipo está tranquilo e ilusionado, muy consciente de contra quien jugamos pero vamos a creer al máximo, vamos a ver si esta ilusión y estas ganas nos sirve para ser lo más competitivos posibles».

Pesic definió al juego interior del Valencia Basket como uno de los mejores de Europa y Ponsarnau le devolvió el piropo: «Ellos tienen el juego interior más grande de Europa, tiene un juego interior con un tamaño impresionante en el cinco, en el cuatro, en el tres y en el dos en ocasiones. Es uno de los equipos de Europa con el que más difícil es aprovechar tu juego interior pero lo intentaremos hacer gracias al dinamismo».

«Nos iría bien un partido donde tengamos acierto, ellos tienen capacidad de anotación y necesitamos puntos. Al Barça no le podemos ganar con 70 puntos», destacó con respecto al tipo de partido que espera, antes de mandar un mensaje a la afición: «No tenemos a la Fonteta que es la que siempre nos ayuda pero la llevaremos en el corazón, hemos aprendido a estar todos juntos y esperamos corresponder al esfuerzo que han hecho los aficionados que han venido a Madrid». Con respecto al torneo, el técnico de Tàrrega destacó el punto de drama que tiene una competición de vértigo: «A los jugadores se les convence valorando muchísimo nuestras cosas buenas, nuestras virtudes. Nuestro plan de partido se va a basar en potenciar nuestros valores, la Copa tiene un ambiente diferente y ese dramatismo de perder te vas a casa y ganar y vuelves al día siguiente hace que sea una competición muy bonita. Al final para los clubes no sirve para nada en cuanto a clasificarte para la Eurocup o Euroliga pero tiene algo maravilloso para este deporte que es el ambiente».