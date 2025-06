Pedro Martínez: «La serie contra La Laguna Tenerife va a ser bonita de jugar y muy interesante»

El Valencia Basket prepara el arranque de la semifinal de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife cuyo primer partido se disputará este martes a ... las 21:15 horas en la Fonteta, con toda la plantilla disponible (Happ es baja de larga duración) tras la recuperación de Brimah y Jovic. Pedro Martínez tendrá que hacer dos descartes técnicos para el primer partido de la serie contra el equipo de Vidorreta y lanzó en la previa un mensaje de aviso sobre la dureza de la eliminatoria.

Análisis de la serie

Va a ser una serie muy igualada y si la estadística avanzada de los dos equipos va a ser larga. El ritmo de juego, la lucha por el rebote, los balones perdidos... cuando hay tanta igualdad todo será importante. Vamos a ver cómo los dos equipos se van adaptando, va a ser una serie bonita de jugar y para el espectador muy interesante porque va a ser una igualada. Además del estilo de juego, que hace muchos años que lo hacen y se conocen bien, llevan dos partidos seguidos fuera ganando y 9 de los últimos 12. Es algo que demuestra su capacidad y ponernos las orejas de punta.

Semi Ojeleye

Semi está entrenando muy bien, con muy buena mentalidad y no tengo la más mínima crítica que hacerle. Evidentemente, hay otros jugadores que están jugando con más confianza y que están tomando más tiros, que se sienten más importantes si él está pasando un momento de menos confianza pero está haciendo todo lo que puede. En su mano está, en el trabajo del día a día y hay que esperar que encuentre su momento. Nos está ayudando pero tenemos a muchos jugadores, cuando llegan los playoff no hay demasiado mañana vives muy en el presente. En la NBA es impresionante porque no es que acorten sino que en estos partidos juegan con nueve o diez jugadores esto puede influir en la confianza de los que menos juegan. Hay que animarles y que no se vengan abajo, todo el mundo está metido, ilusionado y dando el máximo. Hay veces que nos perjudican las expectativas, las individuales y las del equipo. Hablaría también de Amida Brimah y Stefan Jovic, todos se merecen jugar y ser importante pero los entrenadores tenemos que tomar decisiones para buscar un rendimiento óptimo y rápido.

Estilo de juego de La Laguna Tenerife

Tengo un máximo respeto por el staff del Tenerife. Es el mejor equipo de la Liga en ataque porque maximizan sus ataque porque maximizan sus virtudes, mueven bien el balón y tiene mucha paciencia. Huertas no jugó en Badalona y ganaron, tenemos que defender muy bien ante un equipo porque en ataque juega impresionante.

La importancia de comenzar bien

La mentalidad es intentar comenzar bien el primer partido porque eso te da confianza, no tenemos que pensar más allá de los dos o tres primeros minutos para ver cómo entramos en la serie y tener buenas respuestas a lo que vaya pasando. No tenemos que pensar ni en el segundo cuarto. A ver si podemos sacar nuestro talento cuando la dificultad sea máxima porque van a llegar esos momentos. Queremos que los aficionados tengan buenas sensaciones en nuestro juego porque nos dan mucha energía. Tenemos que mostrar a nuestros aficionados que estamos en nuestro máximo. No hay nada que esté en nuestra mano que nos garantice ganar hay que estar preparados y confiados.

La importancia de mantener el mismo proyecto varios años

No lo tengo que tener yo solo. Lo que hay que poner en valor es que las cosas difíciles no se consiguen rápido, es lo que hay que poner en valor. Para conseguir un estilo de juego no se consigue entrenando dos o seis meses hay que picar mucha piedra, ser muy perseverantes y eso no se acaba nunca. Estamos contentos porque tenemos una semifinales para seguir jugando pedra pero nunca es suficiente, evidentemente cuanto más tiempo llevemos tendremos más terreno conseguido. Las cosas cuestan y hay que estar preparados para picar piedra, no venirse abajo cuando pierdes ni creer que lo tienes controlado cuando ganas. Esto va de perseverancia.

Jugadores veteranos o jóvenes

Está muy bien tener jugadores veteranos, porque te dan experiencia y han vivido batallas, pero también está bien tener gente con las piernas frescas y que tengan predisposición al imposible. Todo tiene sus cosas positivas y negativas. Estoy encantado con el equipo que tengo, con la inexperiencia de muchos pero con la experiencia de otros. Esta eliminatoria va a ser muy difícil, en genérico porque para ellos también lo va a ser. Mejor jugar en casa que fuera pero no te garantiza nada.