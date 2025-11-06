Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»
Pedro Martínez, con el Valencia Basket. EFE

Pedro Martínez: «Jugar contra el Zalgiris nos obliga a dar nuestro máximo»

El entrenador del Valencia Basket afronta la visita al equipo más en forma de la Euroliga con ilusión y con todos sus jugadores disponibles

Claudia García de Paredes

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

El Valencia Basket se mide este viernes con el Zalgiris Kaunas (19 horas) en la Euroliga, visitando la casa de uno de los mejores equipos de la competición europea, actual segundo clasificado, y con la dificultad añadida de tener que hacerlo como visitante ante el siempre caliente público de Lituania. Ante eso, el entrenador Pedro Martínez comenzó transmitiendo optimismo y satisfacción en la rueda de prensa previa al duelo.

«Estos tres días han sido muy buenos, todos han entrenado con normalidad por primera vez», dijo el técnico taronja, que valoró muy positivamente el poder contar con la plantilla al completo tras semanas con molestias y subrayó la importancia del trabajo previo: «Esperamos que lo que hemos hecho estos días nos sirva para los partidos que vienen».

También confirmó que viajarán los 15 jugadores disponibles, ya que el equipo enlazará directamente el partido de Lituania con el de Granada de ACB, menos de 48 horas después. «Viajan todos, y luego decidiremos quién entra en el 12. Yankuba está bien, aunque le falta ritmo», dijo el coach taronja, que fue claro al hablar del Zalgiris: «Juegan un baloncesto espectacular, en ataque, en defensa y en estadística avanzada. Es un escenario guapísimo, una afición volcadísima, y un partido muy ilusionante para todos».

A pesar de reconocer la dificultad, restó dramatismo al resultado. «Es un partido más. Si ganamos, genial. Si perdemos, la Liga continúa. Tenemos 15 jugadores de muy buen nivel y no hay de primera ni de segunda categoría. Habrá días en que jueguen unos y días en que jueguen otros. El equipo está por encima de todos», señaló el entrenador del Valencia Basket, que también pidió comprensión ante las críticas por las convocatorias: «Si se pierde, siempre parecerá una decisión equivocada, pero eso lo aceptamos».

Martínez, finalmente, recordó con cariño a Sylvain Francisco, al que dirigió en Manresa. «Era el más joven de aquel equipo, pero ya apuntaba mucho. Muy humilde y un niño sensacional. De ese grupo, muchos han acabado en la Euroliga. Yankuba, Moneke, Bako... era un equipo muy guapo», dijo. Por último el técnico identificó con claridad la exigencia táctica del duelo: »Somos el equipo más anotador y ellos la mejor defensa. Si queremos ganar, tenemos que defender mejor, ponernos a su altura. Queremos jugar contra equipos que nos obliguen a dar nuestro máximo. Primero competir, después ganar«.

