Pedro Martínez: «Es una final, no te van a repartir caramelos»

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostró insatisfecho con la derrota de su equipo ante el Real Madrid. «Creo que hemos tenido algunos ... momentos buenos pero nos ha faltado un poquito de continuidad y ha habido algún momento malo en ataque, perdiendo balones y fallando tiros. Ahí el Madrid ha estado muy bien, ha aprovechado esos minutos para recuperarse en el marcador y abrir distancia, y nos ha faltado compartir el balón. Hemos querido tal vez arreglar las situaciones de una forma individual en vez de hacerlo a lo colectivo», señaló el 'coach' taronja en rueda de prensa.

Preguntado por la clave para el segundo partido, no supo encontrar la solución en caliente: «Ahora mismo no lo sé, estoy pensando en lo que hemos hecho en este partido y no tenemos mucho tiempo. Lo analizaremos bien y veremos qué podemos hacer en el siguiente. Habrá que verlo en el vídeo y analizarlo bien. Hemos perdido algunos balones y hemos jugado un poquito en primeras líneas que han resultado en canastas fáciles suyas. No hemos defendido bien la línea de tres puntos y no hemos estado bien en ataque». Cuestionado por la fisicalidad del juego madridista, el técnico taronja le quitó hierro al asunto. «Es una final, no te van a repartir caramelos, han jugado físico y no hay nada que decir, esto va de eso. Nos tenemos que adaptar y no caer en querer devolver los golpes rápidos, madurar más las acciones y tener más paciencia. Nosotros tenemos que aprovechar nuestros momentos», destacó

«Le pasa a todos los equipos, cuando no tienes buenas sensaciones en ataque lo pagas en defensa, y nosotros jugamos como jugamos, rápido y sin especular. Tu defensa es peor porque el rival tiene más opciones de contraataque, el Madrid ha tenido más que nosotros, va ligado», sentenció Pedro Martínez.