Pedro Martínez: «El final del partido ha sido un despropósito. Que hagan un análisis serio y profesional»

Pedro Martínez acudió a la sala de prensa del Movistar Arena tras la derrota de su Valencia Basket en el segundo partido de la final ... de la ACB y, lógicamente, se mostró muy molesto. El técnico taronja no se cortó y señaló públicamente al arbitraje como motivo del tropiezo, haciendo una petición de mejora al sistema arbitral.

«Ha sido un muy buen partido. Nosotros hemos jugado bien durante muchos minutos, ellos también. Y nosotros con muchísima personalidad, aguantando muy bien en los momentos difíciles que han tenido, pero ellos tienen jugadores con mucho carácter. Eso no quita que estoy un poquito quemado con determinadas acciones que ha habido en el partido. En el autobús ahora de vuelta, los entrenadores analizamos el partido, vemos todas las jugadas con el microscopio, y seguro que los estamentos profesionales de la Liga ACB también lo harán», dijo Pedro Martínez.

«Pero no para que nos digan 'ha habido seis o cuatro y tal', y 'no pitado tal'. No. Que hagan un análisis serio y profesional. No necesito ni si quiera que sea público, porque ya sé lo que ha pasado. Ha habido muchas acciones decisivas. En el tapón ilegal de Tavares en una penetración de Montero en los minutos finales, la barre pero el balón no toca el aro, y estábamos ganando en ese momento. Y que ninguno de los tres árbitros no pite para ir a revisarlo... Es lo que tiene, árbitros muy expertos que saben cuándo sí y cuándo no. Los conozco de toda la vida, y en el conocimiento está muchas veces también la realidad», denunció el entrenador del Valencia Basket.

«Ha habido varias jugadas, el final del partido ha sido un despropósito. Que lo analicen y que mejoren. Nosotros también, pero que lo hagan todos los estamentos, aquí somos todos profesionales», prosiguió el preparador catalán, muy indignado con el papel de los árbitros, aludiendo a que favorecieron al Real Madrid con sus decisiones.

No obstante, Pedro Martínez también destacó el buen trabajo del Real Madrid y no centró el tiro únicamente en el arbitraje. «Han ganado porque son muy buenos. No quiero quitarles ni un ápice de mérito a su juego ni a cómo han levantado el partido, son el mejor equipo de la Liga ACB, lo han demostrado y lo están demostrando en este play-off. Una cosa no quita la otra. Nosotros hemos jugado bien los últimos segundos del partido y ellos han metido canastas muy importantes. Pero han ido a la línea de tiros libres muy fácilmente y a nosotros nos ha costado mucho más. Ahora no queda otra que pensar en el siguiente partido en La Fonteta», sentenció el entrenador del Valencia Basket, que se marchó con rostro serio de Madrid.