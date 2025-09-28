Pedro Martínez: «Nuestro deseo es muy grande pero sabemos de la dificultad»

El Valencia Basket afronta este domingo en el Martín Carpena su tercera final de la Supercopa ACB contra el Real Madrid (19 horas, DAZN) donde ... buscará su segundo título en el torneo tras conseguirlo en 2017 en la edición de Gran Canaria. En la otra final que disputó, en Vitoria 2010, perdió el partido por el título. Será la segunda oportunidad en pocos meses de acabar con una sequía de títulos para el equipo masculino que data de abril de 2019, cuando los de Ponsarnau ganaron la Eurocup. En la reciente final de la ACB, la primera desde entonces para los taronja, ganó el Real Madrid por 3-0. Esa debe ser, por cierto, una de las motivaciones de revancha deportiva. Los cuatro lesionados han querido viajar a Málaga para animar a sus compañeros, y estar evidentemente en la eventual foto de campeones, con lo que Sima, Lóepz-Arostegui, Montero y Badio ya están en el hotel de concentración de Fuengirola.

«El Real Madrid es un equipo diferente, han cambiado de jugadores y de entrenador es un equipo muy bien con un roster muy largo con muchas posibilidades tácticas pero que tienen un sello diferente», ha analizado Pedro Martínez sobre el rival en la gran final antes del entrenamiento de tiro que ha realizado el equipo en las instalaciones de The Embassy. «Sako no va a entrenar y a ver con la recuperación que está haciendo nos puede echar una mano», declaró con respecto a la lesión que se produjo en francés en la semifinal contra el Unicaja y destacó la dificultad de cita: «Todo el mundo quiere ganar y al Real Madrid seguro que también les hace mucha ilusión y están más acostumbrado a ganar que nosotros. Nuestro deseo es muy grande pero sabemos de la dificultad de jugar contra un equipo muy fuerte físicamente Vamos a jugar nuestro máximo, el objetivo es ganar pero sabemos de la dificultad. En las semifinales tuvimos aspectos que tienen que ver con el físico que son preocupantes pero hay que pensar en mejorar».

Por su parte, Sergio Scariolo se deshizo en elogios al rival tras saludar al propio Pedro Martínez, puesto que los dos equipos coincidieron en el final de un entrenamiento con el inicio del otro: «Es un partido de máxima exigencia desde un punto de vista físico, el Valencia Basket está demostrando ser de los que mejor juega a campo abierto, aprovecha el tiro de tres y carga el rebote ofensivo. Tienen una defensa agresiva que no para de producir energía en la defensa del propio aro. Tenemos que ser capaces, sin renunciar a correr, de aprovechar las oportunidades de tiros fáciles en un momento que estamos espesos en el ataque estático con una condición mala por parte de muchos jugadores. Tenemos que aprovechar la defensa y el rebote defensivo para correr. Tenemos que agarrarnos a nuestra capacidad. El Valencia Basket, a pesar de las bajas, está demostrando una identidad».