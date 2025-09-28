Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sima, López-Arostegui, Montero y Badio a su llegada al hotel de concentración de Fuengirola. VBC

Pedro Martínez: «Nuestro deseo es muy grande pero sabemos de la dificultad»

El Valencia Basket afronta este domingo ante el Real Madrid su tercera final de la Supercopa ACB con la duda de Sako por la torcedura de tubillo que sufrió ante el Unicaja. Los lesionados Sima, López-Arostegui, Montero y Badio han viajado a Málaga para animar a sus compañeros

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL MÁLAGA

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:28

El Valencia Basket afronta este domingo en el Martín Carpena su tercera final de la Supercopa ACB contra el Real Madrid (19 horas, DAZN) donde ... buscará su segundo título en el torneo tras conseguirlo en 2017 en la edición de Gran Canaria. En la otra final que disputó, en Vitoria 2010, perdió el partido por el título. Será la segunda oportunidad en pocos meses de acabar con una sequía de títulos para el equipo masculino que data de abril de 2019, cuando los de Ponsarnau ganaron la Eurocup. En la reciente final de la ACB, la primera desde entonces para los taronja, ganó el Real Madrid por 3-0. Esa debe ser, por cierto, una de las motivaciones de revancha deportiva. Los cuatro lesionados han querido viajar a Málaga para animar a sus compañeros, y estar evidentemente en la eventual foto de campeones, con lo que Sima, Lóepz-Arostegui, Montero y Badio ya están en el hotel de concentración de Fuengirola.

