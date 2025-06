El objetivo del Valencia Basket es igualar la final de la ACB por la Fonteta

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL A MADRID Domingo, 22 de junio 2025, 00:41 Comenta Compartir

Si algo enseñó la final de la Liga Endesa de 2017 es que conviene ser paciente. Ni tirar las campanas al vuelo por perder el ... primer partido, ni hundirse por perderlo. Los jugadores del Real Madrid, y su técnico Chus Mateo, no se han cansado de repetir la palabra «respeto» por el Valencia Basket. Sabedores de que el segundo partido de la serie de este domingo (18:30 horas, Movistar Plus) será una batalla diferente. La conjura en la expedición taronja es clara, conseguir un triunfo que igualaría la final y además, no es un detalle cualquiera, aseguraría a la Fonteta dos partidos para despedirse por todo lo alto. Tras cortar una racha en nueve victorias consecutivas, cinco de ellas en el inicio del playoff, tras caer en el primer partido por 89-75, el Valencia Basket tratará de recuperar su ritmo de juego para luchar por ganar en una pista en la que ha perdido en sus últimas seis visitas e intentar cortar la racha de victorias del equipo blanco como local en competición nacional que ya es de 30 partidos y dura más de 14 meses. Para encontrar algo donde agarrarse a esa estadística brutal, la última vez que el Real Madrid perdió un partido como local en la ACB fue el 31 de marzo de 2024 cuando cayó ante el Baxi Manresa por 72-83. Aquel equipo lo entrenaba Pedro Martínez.

Si algo quedó claro en el análisis del primer partido de la final fue que en una serie que está enfrentando al equipo con mejores registros ofensivos de la competición, el Valencia Basket, contra el que tiene mejores prestaciones defensivas, el Real Madrid, el 1-0 llegó porque la defensa blanca fue la que se impuso, impidiendo al equipo taronja desarrollar su juego habitual y bajando de forma muy significativa su acierto de cara a la canasta. El Valencia Basket llegó a la final de la ACB liderando la clasificación de puntos anotados (96,7) y se quedó en 75, que es su tercera marca más baja de la temporada. Después de comandar la competición en eficiencia ofensiva en la Liga Regular (1,23) e incluso subir ese registro en lo que llevábamos de playoff hasta un tremendo 1,28, el viernes bajó su eficiencia ofensiva hasta un 1,03, su tercer registro más bajo del año. Los 11 triples anotados se quedaron por debajo de los 13,5 de promedio y el 47% en tiros de dos es inferior a la media de 58,4% que el equipo taronja había mostrado hasta ahora. Un aspecto fundamental del primer partido de la serie fue que el Real Madrid minimizó la capacidad de asociarse del colectivo taronja. Las 12 asistencias y los 33 puntos asistidos son las peores cifras del año en ambos apartados estadísticos. Toda esa base es la que tiene que mejorar el equipo de Pedro Martínez si quiere poner el 1-1. Aunque la historia recuerda que el equipo visitante que ha perdido el primer partido de la final de la Liga Endesa tiene menos de un 10% de posibilidades de acabar levantando el título, una de las dos excepciones a esa tendencia fue la Liga ganada por el Valencia Basket en 2017. Tras perder en el primer partido por 87-81, los de Pedro Martínez robaron el factor cancha ganando el segundo de la serie por 79-86 y luego cerró el título de Liga Endesa en la Fonteta con dos triunfos por 81-64 y 87-76. En las dos ocasiones donde los valencianos han sido capaces de ganar un partido en Madrid en una serie de playoff lo ha logrado en el segundo partido, puesto que además de aquel histórico triunfo de hace ocho años (para el recuerdo la memorable canasta por abrasión de Dubljevic sobre Nocioni y Hunter) también consiguió la victoria en el segundo partido de la semifinal de 2015. Por tanto, la hemeroteca de las finales de la ACB dicta que en las 24 ocasiones donde el equipo que tenía el factor campo puso el 1-0, en 22 terminó siendo campeón. Noticia relacionada El físico del Real Madrid domina el inicio de la final de la ACB El partido de este domingo será el número 97 entre el Real Madrid y el Valencia Basket en una competición oficial de la ACB, lo que mantiene al conjunto blanco como el equipo al que más veces se han enfrentado los valencianos en competiciones nacionales. En los partidos disputados en Madrid, el balance es de 10-39. De esas diez veces en las que el cuadro taronja salió del Palacio de los Deportes con un triunfo, la marca comercial de turno no debe cambiar la esencia, cinco han ocurrido desde la temporada 14-15, con los dos equipos habiéndose enfrentado en Madrid hasta en 23 ocasiones en Liga Endesa en este periodo de tiempo. El último triunfo del Valencia Basket se remonta a la Liga Regular de la temporada 21-22, por un ajustado 93-94. Con 14 jugadores disponibles, y Montero jugando con un esguince en el dedo meñique de su mano derecha, Pedro Martínez tendrá que hacer dos descartes para afrontar un partido que dirigirán Emilio Pérez Pizarro, Perea y Francisco Araña. Más de 400 seguidores valencianos teñirán de taronja las gradas del pabellón madrileño.

