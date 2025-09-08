Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia
La tercera equipación del Valencia Basket para la temporada 2025-26. VBC

El novedoso color del Valencia Basket con toques de arena, mar y cielo

La tercera equipación del conjunto taronja para esta temporada 2025-26 es de color blanco y ya está a la venta

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:20

El Valencia Basket inicia esta temporada 2025-26 una nueva etapa en la historia del club, primero con el salto de la Fonteta al ... Roig Arena, y por otra parte, de la mano de la marca hummel, un cambio en el fabricante de las equipaciones oficiales del conjunto taronja. Tras el lanzamiento de las dos primeras camisetas oficiales, de color naranja y negro respectivamente, además de la apertura de la nueva tienda del club en el novedoso pabellón, da este lunes otro paso con el lanzamiento de la tercera equipación del equipo de baloncesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  3. 3 Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
  4. 4 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  5. 5 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  8. 8

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El novedoso color del Valencia Basket con toques de arena, mar y cielo

El novedoso color del Valencia Basket con toques de arena, mar y cielo