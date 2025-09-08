El novedoso color del Valencia Basket con toques de arena, mar y cielo

El Valencia Basket inicia esta temporada 2025-26 una nueva etapa en la historia del club, primero con el salto de la Fonteta al ... Roig Arena, y por otra parte, de la mano de la marca hummel, un cambio en el fabricante de las equipaciones oficiales del conjunto taronja. Tras el lanzamiento de las dos primeras camisetas oficiales, de color naranja y negro respectivamente, además de la apertura de la nueva tienda del club en el novedoso pabellón, da este lunes otro paso con el lanzamiento de la tercera equipación del equipo de baloncesto.

Tras apostar por el naranja característico en la primera y el negro y la piel del Roig Arena en la segunda, son ahora los colores de la arena, el mar y el cielo valenciano los que se plasman sobre el blanco de fondo en esta tercera equipación para la próxima campaña. Como sucediera con las dos primeras equipaciones, esta tercera también mantiene la novedad de poder leer el nombre del club en la parte frontal.

En una apuesta por expandir la marca y dotar de una mayor visibilidad al Valencia Basket, es el nombre lo que luce sobre el blanco, en lugar del lema de 'Cultura del Esfuerzo' que había sido habitual en las últimas temporadas, el cual pasa a tener presencia solo en la etiqueta. Una 'Cultura del Esfuerzo' que, no obstante, seguirá muy presente en el día a día como principal lema que defina cada paso que den tanto de los equipos profesionales como de las categorías de formación, que seguirán luciéndola en sus equipaciones.

La tercera equipación del Valencia Basket para la temporada que comienza en breve, y que ya ha dado su pistoletazo de salida con el primer partido amistoso, está ya oficialmente a la venta a través de la tienda online del Valencia Basket y de la tienda física en el Roig Arena, inaugurada el pasado lunes 25 de agosto. Todos los productos de la nueva temporada cuentan con un descuento del 10% para los abonados del club. Por lo tanto, ya se puede adquirir la camiseta de juego a un precio de 70 euros, y desde 63 si eres abonado del Valencia Basket. El pantalón tiene un precio de 40 euros, y de 36 para los abonados.

El Valencia Basket contará además con la presencia de múltiples patrocinadores en distintos espacios de sus equipaciones oficiales. Pamesa, Vitaldin, Puleva, Midea y MGS Seguros, que se incorpora, tendrán presencia en la equipación masculina. Los mismos cinco patrocinadores repiten además en la equipación femenina, junto a Quirónsalud que también mantiene su apuesta. Todo ello, como no puede ser de otra forma, además de la presencia de la entidad responsable de la elaboración de las equipaciones, hummel. En la camiseta de calentamiento repite apuesta Caixa Popular. Y a todos estos sponsors con presencia en la piel de los equipos profesionales, se unen Puleva, Pamesa y CaixaBank con presencia en las equipaciones de las categorías de formación, sumándose Frigicoll en los equipos masculinos y Teika en los femeninos.