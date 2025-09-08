Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia
Darius Thompson, con Italia ante Eslovenia. FIBA

Finaliza el Eurobasket para los jugadores del Valencia Basket

Los representantes del equipo taronja terminan su campaña en el torneo continental con la Italia de Thompson cayendo en octavos ante Eslovenia, tras el batacazo de España en fase de grupos

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:44

La eliminación de la Italia de Darius Thompson este domingo en los octavos de final del Eurobasket, por 77-84 ante la Eslovenia de Luka ... Doncic, puso el punto final a la representación taronja en el torneo continental de selecciones, por lo que Pedro Martínez podrá por fin ir empezando a recuperar efectivos para la pretemporada, ya que el equipo que disputará sus partidos oficiales en el Roig Arenacayó en su primer amistoso ante el UCAM Murcia (92-85) en un encuentro de preparación marcado por las ausencias internacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  3. 3 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  4. 4 Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
  5. 5 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  8. 8 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Finaliza el Eurobasket para los jugadores del Valencia Basket

Finaliza el Eurobasket para los jugadores del Valencia Basket