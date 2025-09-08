Finaliza el Eurobasket para los jugadores del Valencia Basket

La eliminación de la Italia de Darius Thompson este domingo en los octavos de final del Eurobasket, por 77-84 ante la Eslovenia de Luka ... Doncic, puso el punto final a la representación taronja en el torneo continental de selecciones, por lo que Pedro Martínez podrá por fin ir empezando a recuperar efectivos para la pretemporada, ya que el equipo que disputará sus partidos oficiales en el Roig Arenacayó en su primer amistoso ante el UCAM Murcia (92-85) en un encuentro de preparación marcado por las ausencias internacionales.

Thompson, americano pero nacionalizado italiano, es el nuevo exterior estrella del Valencia Basket para esta próxima temporada que empieza en menos de un mes, y en su participación en el Eurobasket acreditó una tarjeta en el torneo continental de 5,6 puntos y 2,5 asistencias de media para 4,8 de valoración. Los 14 puntos y 4 asistencias del triunfo ante Bosnia fueron su actuación más destacada durante el campeonato.

Por primera vez, el Valencia Basket contó con cinco jugadores en la convocatoria de España, lo que provocó que la presencia de Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui, Sergio De Larrea y Yankuba Sima en un mismo partido marcara un nuevo récord de presencia taronja en un partido oficial del equipo nacional, ya que la mejor marca anterior era de tres. No obstante, España cayó eliminada en la fase de grupos dándose un batacazo histórico en la despedida de Sergio Scariolo como seleccionador nacional de baloncesto.

El capitán del Valencia Basket, Josep Puerto, debutó con el equipo nacional en la fase final de un gran torneo y participó en los cinco partidos con una tarjeta de 4,4 puntos y 2,2 rebotes para 5 de valoración. Los 9 puntos y 3 rebotes ante Italia supusieron su partido más destacado. Por su parte, Jaime Pradilla fue uno de los jugadores más valorados de España, con una media de 6 puntos, 3,8 rebotes y 1,6 asistencias para 8,6 de valoración. Los 14 puntos y 4 rebotes para 16 de valoración ante Grecia fueron su mejor actuación.

Xabi López-Arostegui acabó el torneo con 4,2 puntos, 3 rebotes y 1,2 asistencias de media para 4,8 de valoración, con 12 puntos y 6 rebotes para 15 de valoración ante los griegos como partido más destacado. Sin embargo, el mejor de los taronja fue el joven y prometedor base Sergio de Larrea, que fue el segundo jugador con más presencia en pista pese a ser su debut en un gran torneo, jugando como titular en la mayoría de encuentros y con una media de 5,4 puntos, 2,2 rebotes y 4,4 asistencias para 8,6 créditos de valoración. Ante Italia destacó con 15 puntos y 7 rebotes para 17 de valoración. El que no tuvo tantas oportunidades fue Yankuba Sima, que también debutaba en un gran torneo en este Eurobasket, participando en tres encuentros con una discreta media de 1,3 puntos y 1 rebote.