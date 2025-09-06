Los abonados del Valencia Basket probarán su asiento en el Roig Arena el 13 de septiembre

El Valencia Basket llevará a cabo el próximo 13 de septiembre por la tarde una prueba de accesos en su nueva casa, el Roig Arena ... , de forma que todos los abonados taronja que lo deseen podrán asistir para ver in situ el que será su asiento durante la próxima temporada. Tanto los abonados masculinos como los del equipo femenino tendrán la opción de probar su localidad.

El club taronja compartirá la agenda detallada de la jornada en los próximos días, y la prueba se llevará a cabo a través de los accesos reales que habrá en los partidos, accediendo primero los abonados femeninos, y posteriormente los del equipo masculino. Será necesario que todos los asistentes hayan activado su cuenta en este enlace y entrado en su zona personal en la web del Valencia Basket para descargar su abono para poder acceder.

Los abonados del Valencia Basket que tengan ambos pases tendrán que salir del recinto tras la prueba femenina para acceder a la masculina, siendo las pruebas dos eventos diferentes. El club taronja pone, pues, a disposición de sus abonados una oportunidad de ver el que va a ser su asiento durante la temporada, comprobar por dónde debe acceder, descubrir distintos puntos del recinto y sorprenderse por primera vez con la magnitud de las pantallas del mismo.

El club también recuerda que la nueva tienda oficial del Valencia Basket estará abierta y a disposición de todos los asistentes con un horario especial para ese día de 10 a 22 horas, una gran oportunidad de conocerla y descubrir los nuevos productos de merchandising del equipo taronja.