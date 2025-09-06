Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El interior del Roig Arena, en modo baloncesto. VBC

Los abonados del Valencia Basket probarán su asiento en el Roig Arena el 13 de septiembre

El nuevo pabellón taronja abrirá las puertas a los aficionados para que hagan una prueba de cómo será entrar en un día de partido

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:53

El Valencia Basket llevará a cabo el próximo 13 de septiembre por la tarde una prueba de accesos en su nueva casa, el Roig Arena ... , de forma que todos los abonados taronja que lo deseen podrán asistir para ver in situ el que será su asiento durante la próxima temporada. Tanto los abonados masculinos como los del equipo femenino tendrán la opción de probar su localidad.

