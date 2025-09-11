Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Enric Carbonell, Neal Sako y Jesús Cano, tras la presentación del jugador francés. L. Bermejo

Neal Sako: «Me gusta el ritmo que quiere el entrenador para el equipo»

El interior del Valencia Basket contesta en castellano a todas las preguntas en su presentación como nuevo jugador taronja y Enric Carbonell destaca la resiliencia de KGM Autopista Motor tras la dana

Juan Carlos Villena

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:23

Casi sin tiempo para descansar, puesto que el Valencia Basket jugó en Teruel su segundo partido de pretemporada este miércoles, Neal Sako fue presentado este ... jueves como nuevo jugador taronja en el concesionario KGM Autopista Motor en Valencia, donde Jesús Cano ejerció de anfitrión. El director general, Enric Carbonell, quiso recordar la resiliencia del concesionario tras la trágica barrancada del pasado octubre: «Si hay una empresa que sufrió las consecuencias de la dana fue Autopista Sur y quiero recordar lo que vivimos conjuntamente. No pasó ni un mes cuando nos llamaron para decirnos que querían seguir prestando el servicio al club, eso fue cultura del esfuerzo. Fueron un ejemplo a seguir y es un orgullo para nosotros y una fuente de inspiración el esfuerzo que habéis demostrado para salir de las dificultades».

