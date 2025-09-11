Neal Sako: «Me gusta el ritmo que quiere el entrenador para el equipo»

Casi sin tiempo para descansar, puesto que el Valencia Basket jugó en Teruel su segundo partido de pretemporada este miércoles, Neal Sako fue presentado este ... jueves como nuevo jugador taronja en el concesionario KGM Autopista Motor en Valencia, donde Jesús Cano ejerció de anfitrión. El director general, Enric Carbonell, quiso recordar la resiliencia del concesionario tras la trágica barrancada del pasado octubre: «Si hay una empresa que sufrió las consecuencias de la dana fue Autopista Sur y quiero recordar lo que vivimos conjuntamente. No pasó ni un mes cuando nos llamaron para decirnos que querían seguir prestando el servicio al club, eso fue cultura del esfuerzo. Fueron un ejemplo a seguir y es un orgullo para nosotros y una fuente de inspiración el esfuerzo que habéis demostrado para salir de las dificultades».

El dirigente también tenía una evidente cara de cansancio puesto que se quedó en el hospital de Teruel junto a López-Arostegui tras la aparatosa lesión que se produjo durante el partido contra el Casademont Zaragoza, con una herida abierta en uno de los dedos de la mano izquierda. Sobre Sako, destacó sus virtudes como persona más allá de las deportivas: «Es un jugador que se adapta bien a lo que nuestro entrenador pide de los cincos, en defensa y en presencia en el aro. Es uno de los mejores reboteadores de la Euroliga. La pasada temporada ya estuvimos en conversaciones y esta temporada le pudimos firmar para dos temporadas. Creemos que puede estar muchos años con nosotros por su estilo y por cómo es como persona. Si el entrenamiento empieza a las once me asomo a las diez y ya está trabajando todos los días. Se está empezando a lanzar con el castellano y ya os dice algunas palabras en valenciano. Su compromiso con el club será su seña de identidad. Estamos muy contentos por su mentalidad».

El francés contestó a todas las preguntas en castellano y se atrevió en valenciano con un «benvinguts» dirigido a los aficionados del Valencia Basket de cara al estreno del Roig Arena: «Estoy muy contento de estar en Valencia e intentaré hablar en español lo antes posible. Los primeros partidos me gusta el ritmo que quiere el entrenador para el equipo. Es un juego muy rápido, me gusta correr en la pista y para mi estilo de juego es muy bueno. Estoy contento por estar en un equipo que juega como nosotros lo hacemos». Sobre su fichaje de taronja, reconoció que tuvo buenas referencias para tomar la decisión: «Mucha gente que conozco me ha dicho muchas cosas buenas del club y la ciudad. Hablé con Labeyrie que jugó aquí y me dijo que es una organización muy profesional y por lo que estoy viendo todo es verdad. Toda la gente me dijo cosas buenas de Valencia como ciudad».