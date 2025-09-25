Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una residencia debe pagar 80.000 euros por la muerte por desatención de una anciana
Miembros de la Penya Miki Vukovic junto a Pedro Martínez y Víctor Luengo durante la cena de peñas. LP

Nace la Penya Miki Vukovic del Valencia Basket

El colectivo reúne a históricos peñistas del Pamesa en los 80 y los 90 y su creación se convierte en un símbolo de la memoria histórica del club en el paso de la Fonteta al Roig Arena

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:38

El Valencia Basket se fundó en 1986. En cuanto se mudó a la Fonteta, tras su etapa en Mislata, las gradas comenzaron a llenarse con ... pancartas de las peñas Birra Alegre, Picapiedra, Warren's o Basquet Che. Era la época de la pista de atletismo, las gradas retráctiles, los cubos de... refrescos claro... y la animación hacia un club que a finales de los 80 y principios de los 90 germinó la base de su masa social. Esa que ha ido manteniendo (con unos 3.000 socios históricos que se han ido manteniendo estas tres décadas) hasta hoy. En el paso de la Fonteta al Roig Arena ha nacido la Penya Miki Vukovic. «Uno de los motivos de crear esta peña es ayudar a preservar la memoria histórica del club», reconoce a este periódico Alfonso Pla, presidente del colectivo como antes lo fue de la Birra Alegre o Baquet Che.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  3. 3

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  4. 4 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  5. 5

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  6. 6 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  7. 7

    El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»
  8. 8 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  9. 9 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  10. 10 A prisión el detenido por asesinar a tiros a un hombre en Alaquàs

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nace la Penya Miki Vukovic del Valencia Basket

Nace la Penya Miki Vukovic del Valencia Basket