Nace la Penya Miki Vukovic del Valencia Basket

El Valencia Basket se fundó en 1986. En cuanto se mudó a la Fonteta, tras su etapa en Mislata, las gradas comenzaron a llenarse con ... pancartas de las peñas Birra Alegre, Picapiedra, Warren's o Basquet Che. Era la época de la pista de atletismo, las gradas retráctiles, los cubos de... refrescos claro... y la animación hacia un club que a finales de los 80 y principios de los 90 germinó la base de su masa social. Esa que ha ido manteniendo (con unos 3.000 socios históricos que se han ido manteniendo estas tres décadas) hasta hoy. En el paso de la Fonteta al Roig Arena ha nacido la Penya Miki Vukovic. «Uno de los motivos de crear esta peña es ayudar a preservar la memoria histórica del club», reconoce a este periódico Alfonso Pla, presidente del colectivo como antes lo fue de la Birra Alegre o Baquet Che.

«Estamos en un momento de cambio muy importante en la historia del club y nosotros que venimos del movimiento peñista de hace 30 años. Queremos reivindicar esas raíces del club en una época en la que vamos a dar un salto que es muy importante. Además, se mezclan muchos tipos de gente. Tenemos abonados que siguen con el Valencia Basket y que van a estar en el Roig Arena y otros ya no estaban vinculados ahora al baloncesto y han vuelto a través de la peña», añade Pla. En la reciente cena de las peñas se presentaron en sociedad, donde tuvieron una gran acogida de históricos del club como Víctor Luengo y donde pudieron expresarle a Pedro Martínez la idea de homenajear con el nombre al maestro Miki Vukovic. «Hemos recuperado viejos históricos que hacía tiempo que estaban desconectados del baloncesto. Actualmente somos unos 25 peñistas y de ahí unos 15 abonados. La idea es seguir creciendo y siempre con el marco del espíritu de Miki Vukovic ir sumando al proyecto. Vamos a intentar recopilar objetos y documentos y ayudar a preservar la historia del Valencia Basket», finalizó Alfonso Pla.

La creación de la peña, como no podía ser de otra forma, se ha acogido con mucha emoción en la familia de la leyenda. «Es algo muy bonito y muy emocionante para toda la familia», reconoció Igor, uno de los hijos de Miki, visiblemente emocionado: «Es un orgullo para nosotros que después de tantos años de que llegara mi padre al Valencia Basket, entonces el Pamesa, que siga vivo de esta manera y que siga vinculado también al baloncesto en Valencia a través de la peña». Miki Vukovic falleció el 15 de enero de 2021. «A mi padre le hubiera gustado ver el Roig Arena y ver cómo ha crecido el club en los últimos años», reconoce Igor «y estaría muy orgulloso. Él siempre destacaba que su época era como el inicio, iniciar algo que luego se convirtiera en algo tan grande como es hoy en día el Valencia Basket. Habría sido una emoción enorme para él ver el paso de la Fonteta al Roig Arena».

Miki Vukovic no llegó a ver al Valencia Basket de Rubén Burgos ganar los títulos, el primero fue la Eurocup unos meses después de su fallecimiento, pero sí que tuvo claro de que la mano de Esteban Albert y Rubén Burgos, con los que estaba muy unido, el equipo iba a ser igual de campeón que su Dorna Godella: «Cuando comenzó el equipo femenino del Valencia Basket él siempre lo decía, tenía claro que muy pronto iban a convertirse en un equipo muy importante que ganaría Ligas como lo hizo su Dorna Godella y que iban a ser un orgullo para la ciudad. También estaría muy contento de ver ese crecimiento del equipo y de Rubén Burgos como entrenador, al que estaba muy unido».