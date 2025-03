Montero: «El miedo no existe en mi vocabulario» El dominicano, que fue el mejor del Valencia Basket en el primer partido de la semifinal de la Eurocup contra el Hapoel Tel Aviv, se muestra ambicioso de cara al segundo duelo del viernes en Bulgaria donde se llenará el pequeño pabellón de Samokov con más de 2.000 aficioandos que volarán desde Israel

El Valencia Basket se llevó la primera victoria de la semifinal de la Eurocup contra el Hapoel Tel Aviv, ganando 91-82 este martes ... en la Fonteta, donde Jean Montero volvió a ser el jugador más destacado. El dominicano fue clave para desatascar el partido en el tercer cuarto y terminó con 24 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 26 de valoración. En las horas previas al duelo subió una foto de un león a su Instagram, que fue premonitoria. «Solía subir este tipo de fotos cuando estaba en el Betis. Me gustan mucho los leones porque son feroces y no tienen miedo. Me gusta identificarme con ese tipo de cosas», bromeó tras la victoria.

En la primera parte, donde el Hapoel dominó, la fuerte defensa que recibió el dominicano fue una de las claves para colapsar el juego alegre del equipo de Pedro Martínez. El dominicano dio con una de las claves, sabiendo que al final la pelota quiere a quien mejor la trata: «Los partidos duran cuarenta minutos y si me aprietan fuerte en defensa durante siete u ocho aún quedan muchos más para poder hacer mi juego. No necesito muchos minutos para poder practicar mi tipo de juego porque impacta de inmediato. Trato de disfrutar en los partidos porque siempre que disfruto es importante. Esto es un deporte, a veces salen las cosas y otras no, pero siempre tienes que tratar de dar lo mejor». Noticia relacionada El Valencia Basket está a un triunfo de su novena final europea La sede de la semifinal se muda a Samokov, donde se jugará este viernes el segundo partido en Samokov. Un triunfo taronja abriría las puertas a la novena final europea de la historia del club. Una derrota, las de la Fonteta para decidir al finalista el próximo miércoles 2 de abril. En tierras búlgaras el Hapoel tendrá el apoyo de más de 2.000 aficionados, que volarán en siete vuelos subvencionados por el dueño de su club, Ofer Yannay. En un pabellón pequeño, el efecto encerrona deportiva será clave. Montero espera la cita sin miedo: «No me importa si un pabellón está lleno de aficionados del equipo rival, como va a pasar en el segundo partido de la semifinal, para mí siempre son aficionados al baloncesto y hay que respetarlos. La inspiración siempre va a ser la misma, que es salir a ganar a competir. El miedo no existe en mi vocabulario». El base taronja tiene claro que el gran objetivo del Valencia Basket en la Eurocup no es ser finalista, sino ganarla, y que aunque tienen que mantener «los pies sobre la tierra» la motivación es máxima porque están en la parte final de un torneo muy duro, donde los valencianos han tenido viajes muy largos, con el objetivo al alcance de la mano: «Todavía queda una victoria más y tres para obtener el objetivo que tenemos en la Eurocup que es lograr el título». Sobre su gran momento de forma, deslizó un detalle que no es baladí. En un calendario enloquecido de partidos, las ventanas FIBA permiten a los jugadores que están lejos de casa un pequeño respiro: «Parece que me vino muy bien ver a la familia en Dominicana y estar con mi gente. Ese pequeño respiro ha sido importante para terminar la temporada fuerte».

