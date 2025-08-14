Mojca Jelenc se marcha cedida al Uni Gyor

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con Uni Gyor para ceder a la interior eslovena Mojca Jelenc durante la temporada 2025-26. La jugadora ... de 22 años, con contrato vigente hasta 2027, vivió un año intenso combinando su participación en el primer equipo femenino taronja con La Cordà de Paterna en LF Challenge, y ahora se traslada a Hungría para seguir ganando experiencia y evolucionando como jugadora.

Jelenc se incorporó a Valencia Basket la pasada temporada, alternando minutos entre el equipo vinculado en LF Challenge dirigido por Glòria Estopà y el primer equipo femenino, entrenado por Rubén Burgos. Su papel ha sido especialmente destacado en La Cordà de Paterna, donde disputó 24 encuentros promediando 7,4 puntos y 4,3 rebotes por partido. Además, ha podido contribuir al primer equipo taronja en el día a día, disputando tres partidos oficiales, incluida la final de la Supercopa LF Endesa, que el conjunto levantó con éxito.

A nivel internacional, Jelenc ha sido habitual en las categorías inferiores de Eslovenia, participando en dos Europeos U16 y un Europeo U20. Actualmente forma parte de la selección absoluta, con la que disputó el clasificatorio para el EuroBasket 2023, promediando 9,2 puntos, 5 rebotes y 13,5 de valoración en seis encuentros, así como el clasificatorio de 2025. Este verano debutó en un gran torneo con su país, jugando tres partidos en el EuroBasket Women.