Jelenc junto a la Supercopa conquistada la temporada pasada. VALENCIA BASKET

Mojca Jelenc se marcha cedida al Uni Gyor

La internacional eslovena jugará en Hungría después de llegar al Valencia el verano pasado

Pablo Lara

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:51

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con Uni Gyor para ceder a la interior eslovena Mojca Jelenc durante la temporada 2025-26. La jugadora ... de 22 años, con contrato vigente hasta 2027, vivió un año intenso combinando su participación en el primer equipo femenino taronja con La Cordà de Paterna en LF Challenge, y ahora se traslada a Hungría para seguir ganando experiencia y evolucionando como jugadora.

