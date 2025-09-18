María Araújo: «Estrenar el Roig Arena lo va a hacer muy especial»

La pívot española María Araújo (28 años, España, 1.82m) ha sido presentada como nueva jugadora de Valencia Basket para las dos próximas temporadas ... en un acto que se ha celebrado en hospital Quirón Salud, en la calle Cirilo Amorós de València.

La jugadora internacional con España y con una larga trayectoria tanto nacional como internacional llega desde el CIMSA CBK Mersin turco, donde las últimas dos temporadas ha competido en EuroLeague Women y la pasada campaña fue subcampeona de la máxima competición continental.

En sus primeras palabras, María Araújo ha incidido en que «tenemos una relación ya de años, incluso yo creo que de amistad, porque muy relacionado con el tema de gran salud, cuando yo estaba lesionada el Valencia me abrió las puertas de L'Alqueria para venir a recuperarme aquí, así que esa parte creo que forma ya una etapa en mí con un cariño especial. Ahora vamos a llevarlo a la pista juntos y estrenando el Roig Arena, que creo que lo va a hacer muy especial, así que yo estoy muy contenta, con muchas ganas de la temporada y de todo lo que nos espera».

María Araújo, tercera incorporación presentada

Víctor Luengo ha continuado con su intervención para dar la bienvenida al Valencia Basket a Araújo, destacando que «junto con jugadoras de la selección que juegan con nosotros, que ya ha compartido vestuario con Raquel Carrera, Leti Romero o Cristina Ouviña, va a hacer mucho más fácil esa adaptación aquí a Valencia. Es una jugadora que nos va a aportar muchas cosas a nivel deportivo, pero que, sobre todo, a nivel de vestuario, es una gran compañera y hace que su adaptación y la del resto de compañeras sea mucho más fácil».

La nueva pívot de Valencia Basket comentó sobre los retos de la temporada que «es un equipo ilusionante, al final somos jóvenes, yo hasta me siento un poco mayor y tengo 28, pero creo que al final somos ambiciosas nosotras, creo que el club también y será luchar por todas esas oportunidades que tengamos. Yo soy muy del día a día, del poco a poco, me gusta mucho pero siempre pensando en que queremos estar ahí y trabajar, trabajar, trabajar y yo creo que llegará todo lo bueno que nos tenga que llegar», concluyó.