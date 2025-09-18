Los incidentes de la temporada pasada con el Hapoel dentro de la Fonteta ponen en alerta al Valencia Basket

El Valencia Basket ha realizado este jueves en la sala de prensa en el Roig Arena la tradicional presentación de inicio de temporada donde ... el director general, Enric Carbonell, y los directores deportivos del equipo masculino, Luis Arbalejo, y femenino, Esteban Albert, analizan todos los aspectos de la nueva temporada. Tras la misma, el club ha desvelado a los medios de comunicación toda la zona del recinto destinada a la entidad taronja donde destaca la pista anexa de entrenamiento que tiene un parquet similar al que se utilizará en los partidos. El de la Fonteta seguirá en el pabellón puesto que el uso del recinto seguirá estando en manos del Valencia Basket tras el convenio firmado con el Ayuntamiento.

Enric Carbonell (Director general del Valencia Basket)

- La llegada al Roig Arena

- Tenemos que estar muy contentos, pero también tener responsabilidades del paso al Roig Arena. El reto que tenemos es que sea un espacio mejor, no sólo más grande, para ayudarnos a ser mejores en el día a día. Esta temporada hay más gente trabajando en el club, con una tienda abierta a la calle con un horario más grande o unas nuevas zonas de hospitality. Tenemos que aprender a convivir con el resto de eventos y para ello es importante la relación entre la parte de Licampa, con Víctor Sendra, y con la de restauración, con Miquel Martí.

- Todos los partidos en el Roig Arena

- No ha sido fácil cuadrar los calendarios. Vamos a ser el único equipo de Europa cuyos equipos masculino y femenino jueguen todos sus partidos de Euroliga en el Arena.

- L'Alqueria del Basket

- Tenemos una hoja de ruta de espacio de ocio relacionado con el basket. Junto al Roig Arena nos tiene que ayudar a que cada vez más gente se acerque al mundo del baloncesto y al Valencia Basket.

- Proyecto deportivo

- Por primera vez en la historia del club los dos primeros equipos van a disputar la Supercopa de España y la Euroliga, además de la primera división de las ligas nacionales. Sólo lo pueden decir Fenerbahce y Olympiacos. La Liga Femenina cada vez es más competitiva y eso es muy positivo. Siempre hemos tratado de tirar de la Liga y el nivel va a ser muy alto. Somos los vigentes campeones y eso nos pone un reto porque ganar después de haber ganado es más difícil. A nivel masculino nos enfrentamos a la temporada con más partidos de la historia y en octubre ya jugaremos 12 partidos. El nivel competitivo de la Euroliga va a ser muy fuerte y tenemos que ser conscientes de dónde estamos, desde la humildad y la exigencia.

- La afición

- Tenemos que estar muy contentos de la respuesta de los abonados, con 15.000 que nos hace ser el equipo de baloncesto español con una masa social más grande. La reflexión inicial de Juan Roig para crear el Arena de que la Fonteta se había quedado pequeña ha sido una realidad. Había mucha gente con ganas de baloncesto. No llevamos ni 48 horas en la venta de los tres primeros partidos y ya se han vendido más de 2.000 entradas vendidas. Los dos primeros partidos, del masculino y femenino, haremos un Opening Day haciendo de estos eventos algo especial. Estamos muy ilusionados desde la humildad para que el Roig Arena sea una palanca de cambio para su crecimiento.

- Objetivos de la temporada

- Tienen que ser en primer lugar cualitativos, hacer las cosas bien, porque lo cuantitativo no puede depender de un partido o un tiro que entra o no. Los objetivos pasan por la exigencia del día a día y en todos los partidos de las competiciones que juguemos.

La contratación de personal no es un gasto sino una inversión para futuros ingresos. En las tres últimas temporadas hemos aumentado los ingresos propios del club. Tenemos dos palancas de crecimiento, las infraestructuras de L'Alqueria y el Roig Arena. Tenemos la capacidad del club de generar ingresos propios y luego está lo que el baloncesto genera por competición o derechos televisivos puede generar, y en esos no estoy contento.

- ¿La opinión del Valencia Basket es que debe vetarse a los equipos de Israel como a los de Rusia?

- Junto a Manresa, somos los primeros equipos en recibir a conjuntos de Israel. Estamos en comunicación entre ambos clubes. Aquí hay dos partes, la Euroliga que decide los clubes que participan y el gobierno por la seguridad del partido. Hemos hablado con todas las partes y trabajamos para garantizar la seguridad de todos los presentes. El criterio del Valencia Basket tiene que ser igual de coherente con lo que hizo hace veinte años y es priorizar la seguridad de sus jugadores. Es lo que me preocupa y hablando del partido ante el Hapoel del 15 de octubre garantizar la seguridad de las personas que vengan al Roig Arena a ver el partido. Ahí es donde hay que poner el foco. Si pudiéramos tener capacidad de decisión seguro que la haríamos porque nos gusta complicarnos la vida pero ahora estamos enfocados en la seguridad porque es lo único que podemos hacer. Para el partido contra el Hapoel el club tiene que decidir si vende entradas y el cupo que debe dar al rival y no tenemos la decisión tomada. En el tercer partido de la semifinal de la pasada temporada de la Eurocup tomamos la decisión de no vender entradas buscando la seguridad.

- Cambio de operador de televisión en la ACB

- Los clubes tenemos la responsabilidad de mirar a largo plazo y la apertura de partidos en abierto es positiva. Me gusta que hayan aceptado que hayan dos partidos en abierto más allá de que haya un paquete de baloncesto directo y que no haya que hacer una suscripción mayor. Tenemos que enganchar a mucha gente.

Luis Arbalejo (Director deportivo masculino del Valencia Basket)

- Dinámica de plantilla

- El mercado no está cerrado porque la plantilla siempre está abierta. Ocurrió la pasada temporada con la llegada de Joel Soriano y ahora en la pretemporada, con dos jugadores para entrenar. Debido a tres lesiones en el mismo puesto hemos también reforzado y estamos abiertos a posibilidades, por lesiones o por subir la plantilla de 15 a 16.

- Estilo de plantilla

- Siempre hago el equipo de la mano del entrenador en lo deportivo y en lo económico con el director general. Pedro me pide jugadores con buena mentalidad, juventud y capacidad atlética. Vamos a tener muchos jugadores debutantes en la Euroliga.

- Luka Bozic

- Me parece un buen jugador, vino como MVP de la ABA e hizo una buena temporada en el Lleida. Cambiamos de entrenador y decidimos cederlo el primer año y ahora rescindirle porque jugamos otra competición. Cada año cuando haces operaciones decide, es algo llamativo fichar a un jugador y que no acabe disputado ningún partido. Nos hubiera gustado que hubiera triunfado pero hacemos muchas operaciones dentro del presupuesto, como hemos hecho con Millán Jiménez o Álvaro Cárdenas. Son casos de planificación deportiva.

- Ethan Happ

- Es un jugador que no ha encajado con Pedro Martínez y ahora mismo está lesionado. Tiene una lesión grave en el pie derecho. Nos pidió operarse en Estados Unidos. Cuando se recupere hay tres posibilidades, que vuelva con nosotros, que lleguemos a un acuerdo de cesión o llegar a un acuerdo de rescisión como con Bozic.

- Los tres lesionados

- Con Jean Montero se decide en verano un tratamiento conservador, terminó con molestias en la final de la ACB tiene molestias, volvió con la selección y luego volvió a jugar contra el Murcia en pretemporada metiendo 25 puntos, recibió un golpe en el dedo y volvió el dolor. De Larrea y Sestina también se hicieron tratamiento conservador, Sestina con dos hernias inguinales de las que se operó en verano. Si se hubiera operado en verano estaría en la Supercopa pero es como lo de la quiniela que se acierta el lunes. El área de rendimiento es la que toma las decisiones. En la recuperación Badio pueden ser 3-4 semanas, López-Arostegui lo mismo y Montero y con una operación de ligamento pueden ser 4-5. Están descartados para la Supercopa y es complicado que puedan llegar a la doble jornada de la Euroliga.

La palabra con Montero no es miedo a la NBA porque puede pasar con más jugadores de la plantilla, no sólo con esa competición sino con la Euroliga. Los jugadores tienen cláusulas de salida y tenemos que estar preparados. Montero tiene tres años de contrato, tiene mucha proyección y tiene más probabilidades de llegar a ciertas cotas. Hay que estar preparados para todo.

- Tres años de Euroliga

- Es mi tercera temporada y cuando llegué no me sabían decir si éramos un equipo de Eurocup o Euroliga. Eso te condiciona la plantilla. Ahora tenemos una estabilidad de tres años garantizada en la Euroliga y eso te permite apostar por jugadores. Tener tres años de garantía es un lujo y a nivel de confección de plantilla es mejor y ha ayudado a construir la plantilla de la mano del entrenador.

Esteban Albert (Director deportivo femenino del Valencia Basket)

- Objetivos

- Lo difícil no es llegar sino mantenerse. Llevamos cinco años jugando las finales de Liga, ganando tres títulos, y ahora el paso adelante es complicado. En la Euroliga, a nivel de resultados aún nos queda dar un paso adelante y eso es lo que buscamos. Siempre tenemos que ir desde la perspectiva que siempre es muy complicado mantener el nivel de resultados.

- Cristina Ouviña

- Está en fase de gimnasio y ahora va a tocar pista siempre a nivel individual. De momento no va a entrenar con e equipo no tiene muchos plazos para poder incorporarse. Por eso hemos decidido contratar a una jugadora, además con los problemas que arrastra Elena Buenavida en el codo desde el Eurobasket, Iagupova también está en proceso de recuperación y Queralt Casas también está en su proceso final.

- El crecimiento de la Liga Femenina

- Todos los clubes están mejorando su estructura, vamos de la mano de la FEB y con las ayudas del CSD que están de mano para esa mejora y hay algo que está ayudando que es la entrada de equipos femeninos en la estructura de equipos masculinos, como el Joventut, Girona o el Zaragoza. Están creciendo también equipos como el Jairis. La Liga está creciendo y va a crecer más. Los ingresos de la competición son muy limitados y todo se carga en los ingresos que los clubes pueden generar cada uno para ellos.

- El futuro WNBA de Raquel Carrera y Awa Fam

- Es evidente que la WNBA está ahí y que son jugadoras que pueden compatibilizar las dos competiciones, llegando un poco tarde pero que se queden hasta el final de temporada. Por el convenio actual de la WNBA, que termina cuando acabe la temporada, la compatibilidad tiene que darse de mutuo acuerdo pero siempre hay una prioridad que es el club porque hemos invertido mucho en las dos jugadoras.