Enric Carbonell, en la presentación de la temporada. LP

Los incidentes de la temporada pasada con el Hapoel dentro de la Fonteta ponen en alerta al Valencia Basket

«El criterio del Valencia Basket tiene que ser igual de coherente con lo que hizo hace veinte años y es priorizar la seguridad de sus jugadores», afirma el director general del club taronja recordando también la decisión del club en 2004 de no viajar a Tel Aviv para jugar contra el Maccabi, pidiendo que se disputará el partido fuera de Israel como sucede ahora, tras un episodio de ataque del gobierno israelí a Palestina

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:22

El Valencia Basket ha realizado este jueves en la sala de prensa en el Roig Arena la tradicional presentación de inicio de temporada donde ... el director general, Enric Carbonell, y los directores deportivos del equipo masculino, Luis Arbalejo, y femenino, Esteban Albert, analizan todos los aspectos de la nueva temporada. Tras la misma, el club ha desvelado a los medios de comunicación toda la zona del recinto destinada a la entidad taronja donde destaca la pista anexa de entrenamiento que tiene un parquet similar al que se utilizará en los partidos. El de la Fonteta seguirá en el pabellón puesto que el uso del recinto seguirá estando en manos del Valencia Basket tras el convenio firmado con el Ayuntamiento.

