Luis Cervera: «Queremos que la edición de la Copa del Rey de 2026 en el Roig Arena sea la mejor de la historia»

La Fonteta está exprimiendo sus últimos bailes, con el Roig Arena preparándose para que a partir de septiembre se convierta en el epicentro del mundo ... cultural y deportivo no sólo de la Comunitat sino de toda España. «Estamos hablando de un hito arquitectónico pero también de un recinto polivalente, versátil y con todas las innovaciones que puede contemplar hoy en día un Arena moderno», analizó Luis Cervera, director general del Deporte de la Generalitat, a este periódico dejando muy claro que la puesta de largo del recinto «va a ser un antes y un después para la ciudad, no sólo en el mundo del deporte».

El primer gran evento deportivo que se va a organizar en el nuevo recinto valenciano, con capacidad para 15.500 espectadores, será la Copa del Rey de baloncesto entre el 19 y el 22 de febrero de 2026. Será la primera de las dos ediciones firmadas entre la Generalitat y la ACB y Cervera tiene claro que supondrá un salto cualitativo en el evento. Un hito para la Copa como ya sucedió en otras etapas, como cuando se tomó la decisión en 2003 de que el aforo mínimo de un recinto para albergar el torneo fuera de 10.000 espectadores. Ahora, todo lo que conlleva el Arena valenciano va a suponer un punto de inflexión para el torneo copero: «Queremos que la edición de la Copa del Rey de 2026 en el Roig Arena sea la mejor de la historia y luego se repita lo mismo en 2027. Estamos convencidos que va a ser así y también no los transmite la ACB. Las posibilidades que tiene la instalación, no sólo en su parte interior sino en todo lo que rodea desde la restauración, la tecnología asociada o el parque, nos dicen que no ha existido una sede que tenga tantas opciones para desarrollar una Copa del Rey a ese nivel». Sobre la opción de albergar, a medio plazo, un partido oficial de la NBA en un recinto que será el único que cumple los requisitos técnicos en España para hacerlo, se mostró prudente y dejando claro que «en todos los eventos que se nos propongan que tengan que ver con el baloncesto iremos de la mano del Valencia Basket».

La ciudad ya comenzará a disfrutar del acuerdo entre la Generalitat y la ACB este mismo verano. El primer evento suscrito en el contrato es La Jaula Movistar. Este espectáculo, que se realiza en una sede cada año, se celebrará el próximo miércoles 2 de julio en un lugar icónico, la Ciudad de las Artes y las Ciencias gracias al acuerdo al que ha llegado el gobierno autonómico con el Ayuntamiento. La pista y las gradas se instalarán sobre la lámina de agua junto al Palau de les Arts Reina Sofía, creando un marco único para el desarrollo de una actividad que incluirá un torneo de baloncesto 3x3, tanto en categoría masculina como femenina, actividades en las que podrán participar los aficionados además de animaciones, un concurso de mates y más shows que anunciará la organización.