Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Xabi López-Arostegui encara el aro del Bàsquet Girona. miguel ángel polo

López-Arostegui avala el sistema de rotaciones del Valencia Basket

El vasco volvió a jugar tras tres partidos sin tener minutos y reconoció que los 15 jugadores de la plantilla tienen que asumir la nueva realidad: «Todos tenemos que tomarlo un poco con filosofía y esperar nuestro momento»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

El Valencia Basket afronta este martes contra el Bayern Munich en el Roig Arena (20:30 horas, Movistar Plus) el último partido antes de las ... ventanas FIBA. Ante el Girona, López-Arostegui volvió a tener minutos doce días después del último duelo en el que participó. El vasco ponderó el sistema de rotaciones de la plantilla larga: «Creo que este modelo permite que cuando hay jugadores lesionados, tener la opción de que entre otro jugador que ya está en la plantilla e intentar que no se note. Al final creo que todo jugador que está en esta plantilla del Valencia Basket es porque tiene el nivel de estarlo y lo hemos demostrado muchas veces. Todos tenemos que tomarlo un poco con filosofía y esperar nuestro momento, trabajar en la sombra para cuando tengas la oportunidad de salir y, como he dicho, si no está un jugador que entre otro y que se note lo menos posible porque todos sumamos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  5. 5 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  8. 8 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  9. 9

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  10. 10

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias López-Arostegui avala el sistema de rotaciones del Valencia Basket

López-Arostegui avala el sistema de rotaciones del Valencia Basket