López-Arostegui avala el sistema de rotaciones del Valencia Basket

El Valencia Basket afronta este martes contra el Bayern Munich en el Roig Arena (20:30 horas, Movistar Plus) el último partido antes de las ... ventanas FIBA. Ante el Girona, López-Arostegui volvió a tener minutos doce días después del último duelo en el que participó. El vasco ponderó el sistema de rotaciones de la plantilla larga: «Creo que este modelo permite que cuando hay jugadores lesionados, tener la opción de que entre otro jugador que ya está en la plantilla e intentar que no se note. Al final creo que todo jugador que está en esta plantilla del Valencia Basket es porque tiene el nivel de estarlo y lo hemos demostrado muchas veces. Todos tenemos que tomarlo un poco con filosofía y esperar nuestro momento, trabajar en la sombra para cuando tengas la oportunidad de salir y, como he dicho, si no está un jugador que entre otro y que se note lo menos posible porque todos sumamos».

Si algo está destacando en el arranque de temporada taronja es la fiabilidad del Roig Arena, donde los de Pedro Martínez han ganado todos los partidos que han disputado con público. Algo que no pasó desapercibido para el alero antes de recibir al conjunto alemán: «El traslado que hablábamos en su momento de la Fonteta al Roig Arena está siendo muy bueno hasta la fecha. Echamos de menos a nuestros aficionados contra el Hapoel pero todo lo demás ha sido muy positivo. Creo que la afición está respondiendo muy bien, el equipo también al apoyo de la afición y la verdad es que nos sentimos arropados por la gente, por el ambiente y ojalá podamos disfrutar de muchas noches como las que hemos vivido ya en Euroliga y también en la Liga Endesa. Estamos contentos de esta unión de afición y equipo».

«Es un reto para el staff, el saber adaptarse a este calendario donde hay menos tiempo para entrenar», analizó con respecto a la carga de partidos. El de este martes será el partido número 23 del Valencia Basket en dos meses de competición: «Con el tipo de mentalidad que tiene Pedro Martínez, que le gusta entrenar, que le da mucha importancia al día a día, pues está siendo un reto nuevo. Estamos llegando bien, junto con los preparadores físicos, adaptando las sesiones o las cargas, y creo que estamos respondiendo bien. Ojalá tengamos a los jugadores sanos porque es un reflejo de un buen trabajo en ese sentido. Queda mucho año, así que tenemos que intentar protegernos, hacer un buen trabajo y estar preparados para este tipo de jornadas con tres partidos».

Con respecto a la visita del Bayern, López-Arostegui destacó el potencial del conjunto donde juegan los extaronja Lucic y Jovic. «Estamos viendo que todos los partidos de la Euroliga son muy físicos, juegues en casa o fuera, y son partidos que siempre se deciden por detalles. El Bayern es un equipo que nos va a exigir al máximo. Queremos seguir haciéndonos fuertes en casa, que creo que en la Euroliga sea un factor importante», declaró antes de mandar un mensaje de calma al entorno, que con el 7-5 de balance actual de los taronja sueñan con los puestos de playoff en la competición continental: «Marcar como objetivo en la Euroliga entrar como mínimo entre los ocho primeros es algo que se dice desde fuera más que lo que marca la realidad. Nos centramos mucho en el trabajo. Confiamos en eso, en el trabajo diario, y si hacemos las cosas bien eso nos va a llevar a objetivos ambiciosos. Esa es la mentalidad, que el trabajo es el reflejo y también la consecuencia cuando se gana un partido. Nos centramos en ir sumando partidos, en jugar juntos, que ya llevamos bastante tiempo, y cuantos más minutos pasemos juntos en los entrenos y en la pista, mejor será lo que seremos capaces de hacer. Hemos competido todos los partidos, siendo muy serios también en la ACB, que es muy competitiva, como ya pudimos ver en ese bache que tuvimos en Granada. Esos baches sirven para aprender de los errores y seguir creciendo».