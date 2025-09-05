Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

López-Arostegui se levanta para anotar una canasta ante Grecia. alberto nevado

López-Arostegui: «Hay que hacer autocrítica para seguir creciendo»

El jugador del Valencia Basket reconoce que los errores en los tiros libres condenaron a España en el Eurobasket pero pone el acento en De Larrea y Saint-Supéry: «Hay que confiar en el trabajo porque el camino es muy largo, la historia también está para eso»

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:36

España puso punto y final este jueves en Limasol al peor Eurobasket de su historia, puesto que nunca quedó por debajo del puesto 16 y ... eliminada en la fase de grupos. Desde ese frío dato objetivo, en el adiós del seleccionador que ha estado en la fase de gloria desde 2009 hasta 2022, debe reconstruirse el proyecto. Hay base para ello, sólo hay que analizar los campeonatos de categorías inferiores en los últimos años para darse cuenta, pero todo hay que hacerlo desde la autocrítica. La que tuvo Xabi López-Arostegui nada más terminar el partido ante Grecia: «El primer objetivo era pasar de grupos, a nivel de esfuerzo no se nos puede echar en cara nada en este partido, lo hemos luchado, hemos echado todo al resto. Hay pequeños detalles que tenemos que mejorar, como los tiros libres, hay que hacer autocrítica para seguir creciendo porque hay un grupo muy joven que le ha cogido mucha experiencia en este campeonato y que queda mucho por delante. Hacer autocrítica, poner en valor lo que hemos hecho bien y aprender lo que hemos hecho mal».

