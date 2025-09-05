López-Arostegui: «Hay que hacer autocrítica para seguir creciendo»

España puso punto y final este jueves en Limasol al peor Eurobasket de su historia, puesto que nunca quedó por debajo del puesto 16 y ... eliminada en la fase de grupos. Desde ese frío dato objetivo, en el adiós del seleccionador que ha estado en la fase de gloria desde 2009 hasta 2022, debe reconstruirse el proyecto. Hay base para ello, sólo hay que analizar los campeonatos de categorías inferiores en los últimos años para darse cuenta, pero todo hay que hacerlo desde la autocrítica. La que tuvo Xabi López-Arostegui nada más terminar el partido ante Grecia: «El primer objetivo era pasar de grupos, a nivel de esfuerzo no se nos puede echar en cara nada en este partido, lo hemos luchado, hemos echado todo al resto. Hay pequeños detalles que tenemos que mejorar, como los tiros libres, hay que hacer autocrítica para seguir creciendo porque hay un grupo muy joven que le ha cogido mucha experiencia en este campeonato y que queda mucho por delante. Hacer autocrítica, poner en valor lo que hemos hecho bien y aprender lo que hemos hecho mal».

«Te da rabia por todo, creo que durante la fase de grupos han habido muchos matices a mejorar», analizó el vasco en Teledeporte «porque al final esto es como las notas de junio que te las juegas al último partido. Hay que ser autocríticos, siempre intentar mejorar con esa mentalidad. Hemos competido con los mejores equipos del campeonato hasta el final y hay que ser más decisivos con los tiros libres y mejorar. Siempre esa mentalidad de progresar y mejorar». El taronja puso el foco en los más jóvenes, que deben ser la base de la reconstrucción de la selección tras el fin de ciclo que ha simbolizado el Eurobasket de 2025: «Hay que ser ambiciosos. Poner en valor lo que hemos hecho bien y ser autocríticos con la gente que nos ayuda a mejorar siempre. Hay que poner en valor el trabajo también del staff, con los jóvenes, la apuesta que han hecho. En el puesto base sobre todo, creo que se ha visto el esfuerzo tanto de De Larrea como de Saint-Supéry. Hay que confiar en el trabajo porque el camino es muy largo, la historia también está para eso. No siempre se puede ganar medallas, hay que competir. Como he dicho, hacer autocrítica y siempre con mentalidad de mejorar».

López-Arostegui también tuvo un recuerdo para Sergio Scariolo. El seleccionador termina de forma amarga su trayectoria al frente del equipo pero la hemeroteca le recordará como el técnico más laureado de la historia de la selección, con los cuatro oros en el Eurobasket y el oro en el Mundial de 2019 como grandes logros: «Creo que Sergio le ha dado todo también a la selección, desde el compromiso hasta muchos años de su vida. Nos hubiera gustado alargar un poco más el campeonato y su periplo como entrenador, pero no ha podido ser así. Agradecerle todo lo que ha hecho por la selección, por el país, personalmente el tiempo que he pasado con él.Por enseñarnos todo lo que tiene y desearle lo mejor».