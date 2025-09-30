Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Xavi Albert, Pedro Martínez, Adrian Kovacs y Juan Maroto, con el trofeo de la Supercopa. acbphoto/ mariano pozo

El liderazgo sereno de Pedro Martínez en el Valencia Basket

El catalán se convierte en el técnico masculino más laureado de la historia del club taronja. «Soy un absoluto fanático del trabajo de equipo», reflexiona: «Me gusta que la ambición se demuestre en la pista, no de boquilla en entrevistas para regalar titulares»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL MÁLAGA

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:04

Pedro Martínez no ocultó su felicidad, ni tampoco su emoción, tras conquistar el título de la Supercopa ACB con el Valencia Basket. No era para ... menos. El técnico taronja no paró de dedicar sonrisas, en la tradicional foto del entrenador campeón con los voluntarios o con los aficionados valencianos presentes en el Carpena. También después de pasar, como es de rigor, por la ducha para compartir una cerveza con sus jugadores. Como toca. Felicidad en estado puro. Cuando fue preguntado por este periódico, antes de salir del pabellón, por el dato de haberse convertido en el único entrenador de la historia del club con dos títulos masculinos, reflejó su liderazgo sereno: «Le doy mérito a los jugadores, al director deportivo, a los directivos y a todo el cuerpo técnico. No me quiero arrogar ninguna parte individual. Soy un absoluto fanático del trabajo de equipo. Me beneficio, y cuando las cosas van mal pues me perjudico, del trabajo de mucha gente. No me gusta que el foco vaya a una persona, ya sea un jugador o un entrenador. Esto es trabajo de pico y pala, de mucha gente en la sombra. Ahora toca un momento de gloria para todos, pero lo importante es lo que hagamos cada día cuando no nos ve nadie. Cuando estamos entrenando y no tenemos nadie que nos esté diciendo que habéis ganado o perdido».

