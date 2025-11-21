La lesión de Sestina acerca la condición de comunitario a Omari Moore

El entrenador del Armani Milán, Ettore Messina, anunció este jueves tras la derrota de su equipo ante el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga por ... 83-105 que Nate Sestina tendrá que pasar por el quirófano para superar una lesión en el brazo. Esta baja del extaronja puede tener un efecto inmediato en el que fuera su equipo en el arranque de esta temporada. Sestina y Omari Moore han conseguido el pasaporte de Macedonia del Norte pero para que sea efectivo en su actividad profesional deben debutar con la que es su nueva selección. Las normas de la FIBA sólo permiten que disputen los partidos un jugador naturalizado, con lo que la ausencia de Sestina acerca a Moore a esta circunstancia.

Tras quedarse fuera del Mundial 2027, Macedonia del Norte se ha reforzado para buscar la clasificación para el Eurobasket 2029, que celebrará su fase final en Madrid. En las inminentes ventanas, tendrán partidos el jueves 27 noviembre recibiendo a Azerbaiyán y el domingo 30 visitando a Irlanda. Teniendo claro que el nacido en California será uno de los convocados, disputar minutos en alguno de estos dos partidos otorgará inmediatamente la condición de ficha comunitaria para Omari Moore a efectos de los partidos de la Liga Endesa. El primer partido en el que podría actuar como comunitario es el programado el domingo 7 de diciembre en Vitoria contra el Baskonia en la ACB. En los dos partidos anteriores de esa semana, en El Pireo y Tel Aviv, también ejercerá de comunitario si debuta con Macedonia del Norte aunque en la Euroliga no hay restricciones y no cambia su status con el nuevo pasaporte.

A efectos de la ACB, la condición de comunitario de Moore será una vuelta de tuerca para la complejidad de las convocatorias de Pedro Martínez y un aumento de la competitividad en la plantilla, puesto que desactivará la obligación de que en los partidos de la Liga Endesa uno de los descartes obligados, con los 15 jugadores disponibles, salga entre Moore, Taylor o Braxton Key. Como el que libera esa condición de extracomunitario es un jugador de la línea exterior, será un extra de complejidad para De Larrea, López-Arostegui e Isaac Nogués. Los tres jugadores que más ausencias en las convocatorias acumulan desde el técnico taronja tiene que hacer tres descartes por encuentro.