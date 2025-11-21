Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada
Omari Moore entra a canasta en el partido de la Euroliga ante el Barça para anotar. miguel ángel polo

La lesión de Sestina acerca la condición de comunitario a Omari Moore

El jugador del Valencia Basket podría estrenar su nueva condición como taronja el 7 de diciembre en Vitoria si antes debuta con la selección de Macedonia del Norte

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

El entrenador del Armani Milán, Ettore Messina, anunció este jueves tras la derrota de su equipo ante el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga por ... 83-105 que Nate Sestina tendrá que pasar por el quirófano para superar una lesión en el brazo. Esta baja del extaronja puede tener un efecto inmediato en el que fuera su equipo en el arranque de esta temporada. Sestina y Omari Moore han conseguido el pasaporte de Macedonia del Norte pero para que sea efectivo en su actividad profesional deben debutar con la que es su nueva selección. Las normas de la FIBA sólo permiten que disputen los partidos un jugador naturalizado, con lo que la ausencia de Sestina acerca a Moore a esta circunstancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9

    Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos
  10. 10 Marta Sánchez revoluciona las redes con unas fotos virales en las que su rostro está totalmente cambiado: «Ni la IA es capaz de reconocerla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La lesión de Sestina acerca la condición de comunitario a Omari Moore

La lesión de Sestina acerca la condición de comunitario a Omari Moore