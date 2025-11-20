Pedro Martínez: «Será un partido muy difícil, pero nuestro objetivo es competir al máximo»

El Valencia Basket se mide este viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas con el Crvena Zvezda en el Roig Arena, actual equipo ... con mejor racha en la competición. Ante eso, el técnico, Pedro Martínez, comenzó transmitiendo optimismo y esfuerzo en la rueda de prensa previa al duelo.

«Es un partido muy motivante, contra un equipo que ha ganado siete de sus últimos ocho encuentros en Euroliga y se encuentra en un momento de forma espectacular con su nuevo entrenador», señaló el técnico. «Es un equipo muy físico y uno de los mejores de Europa. Nosotros tenemos que dar nuestro máximo y jugar lo mejor posible», añadió, dejando clara la dificultad del desafío que afronta su equipo.

El entrenador también se refirió al estado físico de la plantilla: «Todavía no sabemos con certeza quiénes jugarán, estamos pendientes del último entrenamiento fuerte y de los informes médicos. Nuestro objetivo es contar con todos los jugadores preparados, pero tomaremos decisiones pensando en el bien del equipo y no de un solo jugador».

En relación a la gestión de los minutos y la participación de jóvenes como Sergio Larrea, Martínez subrayó la importancia de la paciencia y el trabajo diario: «Sergio es un jugador magnífico, con una actitud sensacional. Queremos que se desarrolle al máximo, pero la temporada es larga y todos deben esperar su momento. Tomamos decisiones pensando en el bien común del equipo, no en un jugador en particular». Sobre la polémica generada en Madrid por su situación, agregó: «Me sorprende que se haga tanto hincapié en su caso cuando otros jóvenes con menor participación no generaron titulares. Nosotros estamos tranquilos porque confiamos plenamente en él y en toda la plantilla».

Otro tema destacado fue la situación de Omari Moore, que recientemente obtuvo la condición de jugador comunitario: «Es una gran noticia para él y también para nosotros. Hemos colaborado con él para facilitar su proceso y esperamos que la semana que viene pueda jugar con la selección de Macedonia. En lo deportivo, esto nos da más opciones en la rotación de la liga española», explicó Martínez.

El técnico también reflexionó sobre la filosofía de juego y el enfoque del equipo: «Cada equipo tiene su forma de jugar. Nosotros queremos que nuestros jugadores se adapten a nuestra filosofía, que el juego sea atractivo para los espectadores y que transmita esfuerzo, perseverancia y lucha. Independientemente de la asistencia o el ambiente, jugaremos con la misma mentalidad y profesionalidad».

Para concluir, Martínez lanzó un mensaje claro sobre la mentalidad con la que afrontará el equipo el partido ante el Crvena Zvezda: «Será un duelo de máximo nivel. Vamos a intentar jugar lo mejor posible, defender al máximo y, si podemos ganar, será una alegría; si no, debemos pensar en el siguiente partido y seguir creciendo como equipo».