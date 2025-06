De jugar con una rueda de bici como canasta a reventar todas las estadísticas

Valencia encontró a su faro en el Caribe. Mientras otros necesitan tiempo para adaptarse, Jean Montero solo pidió una pelota. El base dominicano, con la ... desfachatez del talento precoz y la confianza de un veterano, se ha convertido en el nuevo ídolo taronja. Su última exhibición, 36 puntos y 9 rebotes en el partido decisivo contra el Gran Canaria, no fue una sorpresa: fue la confirmación de que Montero no está de paso, sino para marcar una era.

Antes de que arrancara la temporada, en una entrevista para LAS PROVINCIAS, Montero ya dejaba entrever que venía preparado para todo: «Desde los 13 años estoy lejos de mi familia y tuve que aprender a ser un hombre siendo aún un niño. He tenido que resolver las cosas por mí solo desde muy pequeño», confesaba. «He vivido cosas, como ser padre, que con mi edad muchos jóvenes no han vivido. Tuve que aprender a ser adulto por fuerza antes que los demás.»

Sobre su futuro, no escondía su ambición, aunque con los pies en el suelo: «El sueño de la NBA siempre va a estar ahí, pero lo más importante a día de hoy es que me siento muy bien jugando en el Valencia Basket. Ahora solo quiero tratar de ser mejor jugador.»

Y vaya si lo está siendo. Nacido el 3 de julio de 2003 en Santo Domingo (República Dominicana), Jean Montero es una de esas joyas que brillan desde temprano. Su carrera profesional comenzó en España con el Gran Canaria, y desde entonces no ha hecho más que crecer. Pasó por el Real Betis, probó suerte en el Morabanc Andorra, y en julio de 2024 firmó con el Valencia Basket, que apostó fuerte por su talento. En menos de un año, ha demostrado ser mucho más que una promesa: es una realidad.

En la temporada 2024-2025, Montero ha sido uno de los pilares del conjunto taronja, tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup. En la competición nacional ha promediado 16,5 puntos, 4.6 asistencias y 3.2 rebotes por partido. Ha sido el máximo anotador del equipo y uno de los generadores de juego más consistentes.

En la Eurocup ha liderado al Valencia Basket con promedios de 13,2 puntos, 5,3 asistencias y 2,9 rebotes por encuentro. Ha sido el motor del equipo en cada fase de la competición, con actuaciones que lo posicionan entre los mejores exteriores del continente.

Entre sus noches más memorables destaca la jornada 23 de la Liga Endesa, en la que firmó 32 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes y una valoración de 44, hacía 23 años, desde que Tomasevic lo lograse en 2002, que un jugador de Valencia Basket no alcanzaba esos guarismos en valoración. Sin embargo, fue en los cuartos de final de los playoffs donde dio el golpe definitivo sobre la mesa: 36 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias para eliminar al Gran Canaria y meter al Valencia en semifinales. Su actuación fue simplemente sensacional.

Con su brillante actuación, rompió varios registros históricos en playoffs para jugadores de 21 años o menos. Superó los 30 puntos que había logrado Jordi Villacampa en 1985 y también dejó atrás la valoración de 37 que mantenía Pau Gasol desde 2001. Sus 36 puntos no solo marcaron su mejor actuación como profesional, sino que también se convirtieron en la mayor anotación de un jugador del Valencia Basket en un partido de eliminatorias por el título, superando los 29 que habían conseguido tanto Shammond Williams como Justin Doellman. Además, alcanzó la mejor valoración jamás registrada por un jugador del club taronja en un encuentro de playoff.

Pero Montero no es solo estadísticas. Es liderazgo, descaro y una capacidad innata para leer el juego. Tiene el control del partido en sus manos, rompe defensas con su primer paso y posee una madurez impropia de su edad. Además, no se esconde en los momentos grandes, y eso lo convierte en un jugador diferencial. Su crecimiento ha sido tan meteórico que varios equipos de Euroliga ya han preguntado por él, pero el club valenciano ha dejado claro que no está en venta. Jean Montero es el presente y el futuro del proyecto.

😳 Villacampa, Pau Gasol, Navarro, Luis Scola... ¿sabéis que tienen en común?



Que hoy @jeanmontero03 ha SUPERADO las marcas que todos ellos hicieron a su edad.



3⃣6⃣ puntos y 4⃣1⃣ de valoración, algo insólito también en @valenciabasket en #PlayoffLigaEndesa.



HISTORIA 👏 pic.twitter.com/9GqMKbLN8o — Liga Endesa (@ACBCOM) June 4, 2025

Con 21 años, ha sido nombrado MVP del mes de mayo, incluido en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2024-2025, Mejor Jugador Joven por tercer año consecutivo y reconocido por la afición como uno de los grandes responsables del ilusionante camino del equipo esta temporada. Su historia aún se está escribiendo, pero si mantiene este nivel, no cabe duda de que tendrá un capítulo propio en la historia grande del baloncesto europeo. Jean Montero ya no es una promesa, es una realidad. Es el jugador que hace rugir la Fonteta, el líder que necesitaba Valencia.