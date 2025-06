Un Jean Montero legendario guía al Valencia Basket a la semifinal de la ACB

El Valencia Basket, en una prórroga antológica, se quitó de golpe todos los complejos del pasado para derribar la puerta del Gran Canaria Arena, donde ... no ganaba un partido desde que levantó la Supercopa en 2017, y clasificarse con un rotundo 2-0, algo que por cierto sólo lo había conseguido una vez en su historia, para meterse en su primera semifinal de la Liga Endesa desde 2021. Ahora, espera La Laguna Tenerife, con ventaja de campo para los taronja y con un billete en juego para la gran final por el título.

En un partido al límite del infarto, dramático, lo de Jean Montero fue antológico. Tras el 90-90 del tiempo reglamentario, el dominicano anotó 9 puntos de los 12 de su equipo en el tiempo extra para coronar una actuación que ya forma parte de la historia de la ACB. Montero firmó 36 puntos y 41 de valoración. Con ello, batió el récord en un playoff para un jugador de 21 años o menos de más puntos que tenía con 30 Jordi Villacampa desde 1985 y el de valoración que ostentaba Pau Gasol, con 37, desde 2001. Sus 36 puntos, además de ser su mejor marca de profesional también es la máxima anotación de un jugador del Valencia Basket en un partido de las eliminatorias por el título, que tenían con 29 Shammond Williams y Justin Doellman, y también el de valoración de la historia de la entidad taronja en un encuentro del playoff. Una actuación memorable, maravillosa, para reivindicarse como MVP de la temporada. Marque lo que marque la clasificación oficial tras los votos, donde quedó tercero, y que no hizo más que alimentar la llama de la motivación de un jugador explosivo. No hay nada peor que picar a un jugador, a una persona en general, con ganas de reivindicarse en su oficio. Montero es de esos que no se cortan ni con un cristal. «Esperemos que al aire lo arreglen», fue lo primero que pidió cuando fue preguntado por la semifinal frente a La Laguna Tenerife que se iniciará en la Fonteta. Aire para todos, tras sufrir el lunes en el primer partido de la serie una temperatura excesivamente alta tras fallar el termostato.

«En la prórroga hemos estado muy bien, hemos sido valientes y ahora nos tenemos que recuperar», reconoció Pedro Martínez tras la victoria. Cuando fue preguntado por la exhibición de Montero sacó esa versión de profesor que es la que hace mejorar a todos los talentos que tiene en sus manos: «Tiene que mejorar la defensa, es muy joven y con buena mentalidad se puede mejorar siempre. Es un placer entrenar por la mentalidad que tiene. Es un buen chico, un ganador y tiene mucho talento». Dicho lo cual, dejó fluir un mensaje para activar la caldera taronja: «Estoy contento por Valencia porque hace un tiempo que no nos metemos en semifinales y ahora a ver si doblamos la apuesta». Ahora esa apuesta es ganar tres partidos en la siguiente ronda para acceder a la tercera final de la ACB de la historia de la entidad valenciana. En el cierre de la Fonteta. Sobre el siguiente rival, el conjunto de Vidorreta, Pedro Martínez lo tildó de ser «el equipo de moda del baloncesto español». Los dos equipos, tras cerrar sus series por 2-0, ganan en descanso para una serie que arrancará en la Fonteta el martes 10 y el jueves 12 de junio.

En el tiempo reglamentario del partido ya pudo rematar la faena el Valencia Basket, con un 85-90 tras triple de Pradilla, pero después, ni Jones ni Montero, pudieron anotar ninguna canasta más para llevar el encuentro a la prórroga con un 90-90. Mucho antes de todo eso, una de las claves llegó al final del primer cuarto. El 24-16, con 15-6 en rebote, 0 de 6 en triples para los taronja y 35-11 de valoración, dejaba esos ocho puntos de desventaja como un mal menor. La última jugada antes del descanso simbolizó la metamorfosis taronja del segundo cuarto. Tras un rebote de ataque, una de las especialidades de los de Pedro Martínez, se consiguió una falta sobre el triple de Montero para subir un 46-43 que dejaba el partido abierto. Desde ahí, con Badio como mejor escudero de Montero, comenzó a crecer el Valencia Basket hasta cerrar el pase a las semifinales.