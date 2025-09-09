Fecha y horario confirmado para el estreno del Roig Arena en la ACB El Valencia Basket se medirá al Barça en la primera jornada de la Liga Endesa, que será la bienvenida de la competición al nuevo pabellón

Marc Escribano Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 11:40

El Valencia Basket ya conoce desde este martes las fechas y los horarios confirmados para todos sus partidos de la temporada 2025-26 de la Liga Endesa. El primer encuentro en competición nacional en el Roig Arena, el de la primera jornada de la ACB ante el Barça, se disputará el domingo 5 de octubre a las 19 horas, y será por tanto un estreno por todo lo alto del nuevo pabellón taronja. Y llegará apenas dos días después del primer partido oficial en el nuevo recinto, que será el de Euroliga ante la Virtus Bologna del viernes 3 de octubre, a las 20:30 horas.

La primera salida como visitante del equipo taronja será a Lugo, donde visitará al Río Breogán el domingo 12 de octubre a las 17 horas para la segunda jornada, en un mes de octubre en el que visitará al Hiopos Lleida en la jornada 3 el domingo 19 en ese mismo horario y en el que regresará al Roig Arena para recibir al Joventut Badalona el domingo 26 a las 18 horas.

El Valencia Basket abrirá el año natural 2026 en casa recibiendo al Baxi Manresa el domingo 4 de enero a las 19 horas, mientras que Unicaja visitará por primera vez el Roig Arena el 11 de enero a las 12:30 horas. Los otros dos equipos de Euroliga restantes pasarán por la nueva casa taronja en la jornada 28 (el Real Madrid lo hará el domingo 26 de abril a las 19 horas) y en la jornada 30 (el Baskonia pasará por el Roig Arena el 10 de mayo a las 19 horas) y en el último partido de la Fase Regular de la ACB, recibirá al Dreamland Gran Canaria el viernes 29 de mayo dentro de la jornada 34 que tendrá un horario unificado, aún por determinar. El play-off de la Liga Endesa comenzará el martes 2 de junio, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 22 y el 28 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.

A continuación, el calendario completo del Valencia Basket para la temporada 2025-26 de la Liga Endesa:

Jornada 1, Domingo 5 de octubre, 19:00. VALENCIA BASKET-BARÇA

Jornada 2, Dom 12 de octubre, 17:00. RÍO BREOGÁN-VALENCIA BASKET

Jornada 3, Domingo 19 de octubre, 17:00. HIOPOS LLEIDA-VALENCIA BASKET

Jornada 4, Domingo 26 de octubre, 18:00. VALENCIA BASKET-JOVENTUT BADALONA

Jornada 5, Domingo 2 de noviembre, 18:00. VALENCIA BASKET-SAN PABLO BURGOS

Jornada 6, Domingo 9 de noviembre, 17:00. COVIRÁN GRANADA-VALENCIA BASKET

Jornada 7, Domingo 16 de noviembre, 12:30. VALENCIA BASKET-LA LAGUNA TENERIFE

Jornada 8, Domingo 23 de noviembre, 17:00. VALENCIA BASKET-BÀSQUET GIRONA

Jornada 9, Domingo 7 de diciembre, 19:00. BASKONIA-VALENCIA BASKET

Jornada 10, Domingo 14 de diciembre, 18:00. VALENCIA BASKET-CASADEMONT ZARAGOZA

Jornada 11, Domingo 21 de diciembre, 17:00. UCAM MURCIA-VALENCIA BASKET

Jornada 12, Domingo 28 de diciembre, 17:00. VALENCIA BASKET-MORABANC ANDORRA

Jornada 13, Viernes 2 de enero, 18:00. SURNE BILBAO BASKET-VALENCIA BASKET

Jornada 14, Domingo 4 de enero, 19:00. VALENCIA BASKET-BAXI MANRESA

Jornada 15, Domingo 11 de enero, 12:30. VALENCIA BASKET-UNICAJA

Jornada 16, Domingo 18 de ene, 19:00. REAL MADRID-VALENCIA BASKET

Jornada 17, Domingo 25 de enero, 13:00. D. GRAN CANARIA-VALENCIA BASKET

Jornada 18, Domingo 1 de febrero, 17:00. VALENCIA BASKET-HIOPOS LLEIDA

Jornada 19, Domingo 8 de febrero, 12:30. JOVENTUT BADALONA-VALENCIA BASKET

Jornada 20, Domingo 15 de febrero, 12:30. MORABANC ANDORRA-VALENCIA BASKET

Jornada 21, Domingo 8 de marzo, 17:00. VALENCIA BASKET-UCAM MURCIA

Jornada 22, Sábado 14 de marzo, 20:00. LA LAGUNA TENERIFE-VALENCIA BASKET

Jornada 23, Domingo 22 de marzo, 17:00. VALENCIA BASKET-COVIRÁN GRANADA

Jornada 24, Domingo 29 de marzo, 18:00. SAN PABLO BURGOS-VALENCIA BASKET

Jornada 25, Domingo 5 de abril, 18:00. VALENCIA BASKET-RÍO BREOGÁN

Jornada 26, Domingo 12 de abril, 12:30. UNICAJA-VALENCIA BASKET

Jornada 27, Domingo 19 de abril, 18:00. BÀSQUET GIRONA-VALENCIA BASKET

Jornada 28, Domingo 26 de abril, 19:00. VALENCIA BASKET-REAL MADRID

Jornada 29, Domingo 3 de mayo, 12:00. BAXI MANRESA-VALENCIA BASKET

Jornada 30, Domingo 10 de mayo, 19:00. VALENCIA BASKET-BASKONIA

Jornada 31, Miércoles 13 de mayo, 20:00. CASADEMONT ZARAGOZA-VALENCIA BASKET

Jornada 32, Domingo 17 de mayo, 17:00. VALENCIA BASKET-SURNE BILBAO BASKET

Jornada 33, Sábado 23 de mayo, 19:00. BARÇA-VALENCIA BASKET

Jornada 34, Viernes 29 de mayo, S/C. VALENCIA BASKET-D.GRAN CANARIA