Taylor y Thompson se saludan durante un partido en el Roig Arena. miguel ángel polo

La Euroliga traslada el partido entre el Maccabi y el Valencia Basket a Jerusalén

Los taronja serán el primer equipo español en jugar en Israel tras la decisión del torneo de permitir el regreso de los partidos a territorio hebreo y lo hará, además, a pocos kilómetros de la frontera de Cisjordania donde ha sido asesinadas 996 personas desde 2023 tal y como dicta un informe de la ONU

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL ATENAS

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:59

Comenta

A una semana de la Navidad y en pleno corazón de tierra santa. Si no estuviéramos en el actual contexto, que sigue siendo el de ... un supuesto alto el fuego donde Israel sigue lanzando ataques a Gaza, sería un escenario perfecto para que al Valencia Basket le acompañaran muchos aficionados en su avión. Como ha ocurrido en el pasado. No será el caso. La Euroliga obligará a los equipos a viajar a Israel, tras la decisión de permitir el regreso a territorio hebrero de los partidos de la competición, y el primer equipo español en viajar a territorio israelí será el propio Valencia Basket para jugar el partido contra el Maccabi el jueves 18 de diciembre. Ya de por sí, la noticia creó preocupación en el club. Ahora, además, la presión será mayor puesto que el partido no se jugará en Tel Aviv sino en Jerusalén.

