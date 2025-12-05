La Euroliga traslada el partido entre el Maccabi y el Valencia Basket a Jerusalén Los taronja serán el primer equipo español en jugar en Israel tras la decisión del torneo de permitir el regreso de los partidos a territorio hebreo y lo hará, además, a pocos kilómetros de la frontera de Cisjordania donde ha sido asesinadas 996 personas desde 2023 tal y como dicta un informe de la ONU

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL ATENAS Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:59 Comenta Compartir

A una semana de la Navidad y en pleno corazón de tierra santa. Si no estuviéramos en el actual contexto, que sigue siendo el de ... un supuesto alto el fuego donde Israel sigue lanzando ataques a Gaza, sería un escenario perfecto para que al Valencia Basket le acompañaran muchos aficionados en su avión. Como ha ocurrido en el pasado. No será el caso. La Euroliga obligará a los equipos a viajar a Israel, tras la decisión de permitir el regreso a territorio hebrero de los partidos de la competición, y el primer equipo español en viajar a territorio israelí será el propio Valencia Basket para jugar el partido contra el Maccabi el jueves 18 de diciembre. Ya de por sí, la noticia creó preocupación en el club. Ahora, además, la presión será mayor puesto que el partido no se jugará en Tel Aviv sino en Jerusalén.

Noticia relacionada Los partidos de baloncesto contra equipos de Israel sólo se juegan a puerta cerrada en España El Maccabi solicitó el cambio de pabellón y, con la decisión de abrir Israel a los partidos, se tramitó como se hace siempre. Es decir, autorizando el cambio. Con la opción descartada de jugar en el pabellón del eterno rival, el Hapoel Tel Aviv, el partido se ha traslado al Pais Arena de Jerusalén. Un recinto para 11.000 espectadores que se abrió en 2014. El problema, volvemos al contexto, es que esta decisión ha aumentado la inquietud de ese viaje. Jerusalén está pegada a la frontera de Cisjordania, en sólo unos kilómetros se llega al paso fronterizo para poder desplazarse por ejemplo a la ciudad santa de Belén (que se encuentra en territorio palestino) con lo que el dato objetivo es que el Valencia Basket será obligado no sólo a jugar en Israel sino a hacerlo mucho más cerca del foco del conflicto. Aunque toda la atención de la comunidad internacional ha estado en Gaza, un reciente informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) señaló que al menos 996 palestinos han sido asesinados por fuego israelí en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, desde el 7 de octubre de 2023. Será por tanto el desplazamiento de la entidad valenciana a Jerusalén, donde ha disputado en el pasado partidos contra el Hapoel incluyendo la semifinal de la Eurocup de 2017, con el clima más tenso que nunca ha vivido en uno de esos viajes. La Euroliga sigue asegurando a día de hoy que no vislumbra ningún problema para que se disputen allí los partidos.

