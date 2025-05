La Euroliga se amplía a 20 equipos y cuenta con el Valencia Basket

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 29 de mayo 2025, 13:03 | Actualizado 13:19h. Comenta Compartir

El Board de la Euroliga ha aprobado la ampliación de 18 a 20 equipos a partir de la próxima temporada, que deberá ser ratificada en la Asamblea de la competición del mes de junio, con lo que se aprieta más el calendario con cuatro partidos más y triples jornadas, pero aún no están confirmados los nombres de los equipos. El Valencia Basket, tal y como ha podido confirmar esta redacción, está estudiando la nueva oferta de la Euroliga tras la Final Four de Abi Dabi. Las condiciones económicas se han suavizado, el club taronja está estudiando esa oferta rebajada y la Euroliga confía en tener a la entidad de Juan Roig.

En el comunicado, la competición ha confirmado que se trabaja en una «lista preliminar» de equipos para completar esos 20 participantes pero uno de ellos es el Valencia Basket. Ahora, con las nuevas condiciones económicas que ha conseguido la entidad taronja tras las negociaciones en la Final Four, el club valenciano tomará una decisión. El borrador de esos 20 equipos lo conforman, tal y como confirmaron a LAS PROVINCIAS fuentes conocedoras de la situación, 12 de los propietarios (todos menos el CSKA Moscú que está suspendido), Hapoel Tel Aviv, Mónaco, París Basketball, Valencia Basket, Dubai Basketball, Partizan, Estrella Roja y Virtus Bologna.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Breogán, Pedro Martínez ha vuelto a dejar claro que su deseo es el de competir contra los mejores y que es el mismo que el del club: «El club me tiene al día de las posibles novedades y estamos tranquilos y a la expectativa. Sé, no de ahora, cuál es la ambición del club, lo que le gustaría que pasara porque no es un club conformista y aspira a competir con los mejores. El club siempre ha sido ambicioso al máximo para competir con los mejores y más ahora con el nuevo Arena. Si se puede, genial, y si no, también. Tenemos la suerte de jugar una liga como la ACB que es un seguro. Si hay posibilidad de jugar la Euroliga bien, la pelearemos, y si no la vida continúa. No hay que desear cosas que no puedes controlar. Tienes que estar preparado pero es una decisión del club y la vida va a continuar sea cual sea la decisión. El club está preparado para cualquier escenario».