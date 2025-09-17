Elisa Aguilar: «El Roig Arena va a poner al Valencia Basket y al baloncesto español en otro nivel»

Cuando conoces desde hace muchos años a Elisa Aguilar (Madrid, 1976) desde que fuera la líder de un Ros Casares campeón en la Fonteta, sabes ... detectar que ciertas sonrisas esconden el orgullo por el buen trabajo. La Liga Femenina Endesa alzará el telón el primer fin de semana de octubre con su nivel más alto de los últimos años y con un Valencia Basket que defenderá sus tres últimos títulos ligueros con sus rivales afilando las uñas. Por contra, su rictus más serio llega cuando se le cuestiona por la situación de los equipos de Israel en las competiciones europeas de baloncesto. El 15 de octubre, en el Roig Arena, está previsto un partido contra el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga que ya monitoriza la Policía.

-¿Estamos ante la Liga con más nivel de los últimos años?

-Sí, creo que es una temporada que se inicia con muchísimos retos en lo deportivo porque hay un talento enorme en las pistas, en todos los equipos. Vamos a disfrutar mucho de ellas viéndolas jugar. A nivel de visibilidad estamos cada día dando pasos adelante. Tenemos la Supercopa y la Copa de la Reina, que son productos que están en crecimiento. Espero que podamos disfrutar también de los equipos en las fases finales de las competiciones europeas. Tenemos un producto, la Liga Femenina Endesa, que es la mejor fuera de la WNBA.

-Cada vez cuesta más apostar por la gente de la casa pero de los 24 jugadores y jugadoras que disputaron el Eurobasket con España, 10 pertenecen al Valencia Basket. Un 42% del total. Nunca había ocurrido.

-Lo que está claro es que el Valencia Basket es un club puntero en esa apuesta y en el baloncesto femenino de base. Creo que además eso es bueno para el club porque también se identifica mucho con la afición. No había calculado así ese dato pero la verdad es que me alegra mucho.

-¿La FIBA y la Euroliga deben reflexionar sobre la exclusión de los equipos de Israel como ocurrió con Rusia? Hay mucha preocupación por ejemplo en Valencia con el partido del 15 de octubre contra el Hapoel Tel Aviv.

-Estamos todos alerta y preocupados pero es una decisión que tienen que tomar la FIBA y la Euroliga porque son competiciones internacionales. Lo que puedo asegurar es que estamos preocupados primero por el tema humano, que es lo más importante y lo que predomina por encima de todo, y luego vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Nosotros estamos apoyando y estamos cerca de los equipos, pero la Euroliga no es nuestra y poco podemos hacer más que estar sujetos a las decisiones de FIBA. Vamos a ver qué pasa.

-¿Ha estado ya en el Roig Arena?

-No, aún no. Acabado lo he visto en fotos y vídeos porque he estado muy atenta a todo. El 3 de octubre es el primer partido de baloncesto y si no pasa nada allí estaré. El Roig Arena va a poner al Valencia Basket y al baloncesto español en otro nivel. Cuando tienes un recinto así, evidentemente da muchas posibilidades. Primero a nivel nacional y luego internacional. Creo que es una muy buena noticia para todos.

-¿El ejemplo de Awa Fam y Sergio De Larrea que han decidido quedarse en España rechazando ofertas de la NCAA es una luz en el problema de la fuga de talento?

-Tanto la Liga ACB como la Liga Femenina Endesa son las dos mejores ligas de Europa y hay proyectos, como este caso el del Valencia Basket, que ponen todas las condiciones para que ellos tengan un desarrollo. Son decisiones muy personales y creo que no hay que ir en contra de nada, hay que convivir con los que deciden irse y los que deciden quedarse en estos entornos que para ellos y para ellas son favorables. Por eso hemos creado la Liga U22, de la mano de la ACB y el CSD, de la que estamos muy ilusionados. Intentamos en estas circunstancias nuevas que haya un espacio de desarrollo para los jugadores que no se había hecho antes.

-¿Hay que encontrar más fórmulas para atenuar esa marcha de talento español?

-Los que se van a ir es por una decisión personal de ellos y de ellas y se van a un baloncesto con unas condiciones también muy potentes, a una edad de universidad. Eso implica que tienen un fin de etapa allí con 22 o 23 años. Lo importante es, una vez que tengan ese desarrollo, mantener aquí las Ligas que tenemos tan potentes y que ese talento venga aquí a jugar en la etapa profesional. No soy de ir en contra de nada, hay que convivir y son decisiones que nosotros no podemos tomar. Hay que respetar tanto la decisión de De Larrea como por ejemplo la de Saint-Súpery.

-Vamos, que su visión es más la de recuperar en edad profesional a esos jugadores.

-Hay que cuidar a los equipos que forman, y que se vean compensados con esas salidas hacia Estados Unidos, y tener una seguridad jurídica. Creo que eso es lo que hay que trabajar. Pero los que se vayan a ir, se van a seguir yendo y tampoco pasa nada. Que tengan un buen desarrollo allí y que cuando acaben, si se van a la NBA o la WNBA fenomenal, y si no que vuelvan a España.