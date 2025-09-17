Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Elisa Aguilar posa para LAS PROVINCIAS tras la gala de presentación de la Liga Femenina Endesa. j. c. villena

Elisa Aguilar: «El Roig Arena va a poner al Valencia Basket y al baloncesto español en otro nivel»

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto habla sobre la opción excluir a clubes de Israel y del partido del Hapoel Tel Aviv en Valencia el 15 de octubre: «Estamos alerta pero deben decidir la FIBA y la Euroliga»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Enviado especial Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:15

Cuando conoces desde hace muchos años a Elisa Aguilar (Madrid, 1976) desde que fuera la líder de un Ros Casares campeón en la Fonteta, sabes ... detectar que ciertas sonrisas esconden el orgullo por el buen trabajo. La Liga Femenina Endesa alzará el telón el primer fin de semana de octubre con su nivel más alto de los últimos años y con un Valencia Basket que defenderá sus tres últimos títulos ligueros con sus rivales afilando las uñas. Por contra, su rictus más serio llega cuando se le cuestiona por la situación de los equipos de Israel en las competiciones europeas de baloncesto. El 15 de octubre, en el Roig Arena, está previsto un partido contra el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga que ya monitoriza la Policía.

