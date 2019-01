Sigue en directo el Unicaja-Valencia Basket aquí Diot se rompe, se perderá la Copa si se cumple un periodo estimado de baja de tres semanas y Labeyrie es baja por indisposición SARA L. SANTOS Valencia Miércoles, 30 enero 2019, 20:21

El Unicaja Málaga recibe al Valencia Basket en el choque correspondiente a la jornada 5 del Top16 de EuroCup, a las 20:45 horas en el Martín Carpena.

Jaume Ponsarnau podrá contar con: Van Rossom, Rafa Martínez, Doornekamp, Will Thomas, Dubljevic, Guillem Vives, Abalde, Matt Thomas, Joan Sastre, San Emeterio, Tobey y Sergi García.

El técnico local, Luis Casimiro, con: Roberts, Waczynski, Fernández, Lessort, Witjer, Ryan Boatright, Okouo, Sasu Salin, Díez, Milosavljevic y Shermadini.

LA PREVIA de J.C. Villena desde Málaga

El Unicaja durmió ayer aliviado al conocer la derrota del Estrella Roja en Limoges, que certificó su pase a los cuartos de final de la Eurocup antes de recibir esta noche en el Martín Carpena al Valencia Basket. Un dato muy importante en la previa del encuentro puesto que los de Casimiro no saltarán a la pista con la obligación de ganar a los taronja para evitar el infierno de la sala Pionir en la última jornada. Ese peligro ya pasó. Es más, si los valencianos logran el triunfo en territorio malagueño la última jornada será un mero trámite.

La victoria del Limoges eleva el duelo español a la categoría de pulso por la primera plaza del Grupo G del Top 16. El Valencia Basket asegurará el liderato si gana. Si pierde de menos de once (en la primera vuelta venció en la Fonteta 85-74) dependerá de sí mismo la próxima semana, donde recibe al Limoges. Si pierde de más de once, tendrá que esperar a una derrota del Unicaja en Belgrado para que le sirva un triunfo frente a los franceses. Si pierde de 11, el posible empate se dirimirá por el average general (en la actualidad +33 para los taronja y +2 para los verdes).

Con esa mentalidad, donde un 5-0 también permitiría a los valencianos optar a ser el mejor equipo del Top 16 lo cual aseguraría la ventaja de campo en todas las eliminatorias, viajó a última hora de ayer el equipo de Jaume Ponsarnau a Málaga. Con una mala noticia. Antoine Diot se retiró del entrenamiento del lunes al notar un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo y las pruebas médicas determinaron ayer que sufre una lesión de grado 1 en el tercio medio de la porción larga del bíceps femoral. «Se estima necesario un tiempo de recuperación de tres semanas», tal y como reflejó el parte médico oficial. Si se cumple la previsión, no entra en los planes de nadie forzar un regreso dado su historial, el francés se perderá la Copa del Rey. No será la única baja hoy en Málaga. Louis Labeyrie sufrió «una indisposición» durante el entrenamiento de ayer en la Fonteta, no viajó por precaución y se evaluará su estado el jueves tras el regreso al trabajo. Sergi García será la novedad en la convocatoria.

El Unicaja defenderá el fortín del Carpena, su balance allí en Eurocup esta temporada es de 7-0, y el Valencia Basket tratará de alargar su racha de ocho triunfos seguidos en el torneo. En el precedente de la primera vuelta, los taronja vencieron 85-74 mientras que en el partido disputado en Málaga esta campaña en la ACB el equipo de Casimiro ganó de forma clara (86-73) aunque el jugador más destacado esa noche, Alberto Díaz, sigue de baja al lesionarse el 2 de enero en la Fonteta. Para suplir su ausencia, el Unicaja fichó a Ryan Boatright. El último precedente europeo en el Carpena, en la pasada Euroliga, cayó de lado visitante por 83-85.