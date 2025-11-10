Destituido uno de los entrenadores rivales del Valencia Basket Joan Peñarroya, víctima de los malos resultados en el inicio de temporada, no seguirá en el banquillo del FC Barcelona

El mundo del deporte no entiende de tiempos y está sometido cada vez a los resultados inmediatos. El término 'corto plazo' parece haber sido borrado de los diccionarios, sea fútbol o baloncesto, y más especialmente en la cultura española, donde el nerviosismo y las incertidumbres cobran fuerza a la mínima que no se sigue el rumbo previsto, sobre todo si formas parte de entidades llamadas a ganar títulos. Eso mismo es lo que ha sucedido con Joan Peñarroya, al que le ha costado su actual cargo.

Hasta la jornada de este domingo, Peñarroya estaba al frente de la sección de baloncesto del FC Barcelona. Las expectativas eran altas tras su llegada en verano de 2024. Sin embargo, la entidad culé vivió un año en blanco, acusando malos resultados y también por el paso adelante del Valencia Basket, gracias a contar con un plantel más competitivo y gozar del regreso de Pedro Martínez, que supo sacar la mejor versión competitiva y ofensiva del equipo taronja.

De cara al nuevo curso, el Barça dio un voto extra de confianza a su técnico. Sin embargo, ha seguido en la misma tendencia negativa. La derrota en la cita de ayer frente al Bàsquet Girona por 18 puntos de diferencia ha sido el culmen. Con un 2-4 de balance en Liga Endesa, los azulgranas no quieren volver a coquetear con quedarse fuera de la Copa del Rey. Y aunque en la Euroliga han obtenido un mejor promedio, con cinco triunfos y cuatro derrotas, tampoco se confían y apuntan a más alto.

De hecho, sorprendió que al término del partido en Girona fuera un jugador como Laprovittola quien se pronunciara tan abiertamente sobre su posible destitución: «Entendería que el club cambiase de entrenador por la situación que tenemos», expresó sorprendentemente. Horas más tardes, se confirmaba el adiós de Peñarroya y el club catalán ya trabaja por encontrar un recambio, con tal de remontar puestos y acercarse a esa zona alta que sigue manteniendo Valencia Basket, pese al revés sufrido en tierras granadinas.