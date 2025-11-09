Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet pone fecha al regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana
Jaime Pradilla entrando a canasta ante el escolta Jovan Klajic, de Coviran Granada EFE

El Granada hurga en la herida del Valencia Basket (85-79)

El equipo taronja disputa su peor partido de la temporada aunque sigue líder de la ACB por su average general

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Enviado Especial Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

La Euroliga es una trituradora de equipos. No es una excusa, sino un dato que sirve de baremo en competiciones con el nivel excelso como ... el de la ACB. Sólo en la Liga Endesa, un equipo colista con 0-5 es capaz de tumbar a un líder invicto con 5-0 que hace menos de 48 horas disputó un partido de la Euroliga a cuatro horas de vuelo de la península, concretamente en Kaunas. El Valencia Basket voló con una herida de ese partido contra el Zalgiris y el Granada saltó a la pista a tumba abierta, con el aliciente de saber que el Lleida y el Girona lo habían hecho unas horas antes contra el Barça y el Baskonia, a ver si les salía cara. Vaya si salió. Contra la peor versión de la temporada del Valencia Basket, que sólo fue funcionando en el partido a base de chispazos individuales, el equipo nazarí construyó su primera victoria de la temporada, muy merecida, y hurgó en la herida de los taronja que se marcharon de la tierra de la Alhambra facturando la primera derrota en la ACB. Conservando, simplemente es un dato objetivo, el liderato de la ACB por tener el mejor average entre los equipos que están con un balance de 5-

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  2. 2 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  3. 3 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  4. 4 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  7. 7

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  8. 8 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    La Albufera: o agua o hacemos un parking

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Granada hurga en la herida del Valencia Basket (85-79)

El Granada hurga en la herida del Valencia Basket (85-79)