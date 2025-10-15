Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista general de la manifestación propalestina de este miércoles en Valencia. efe/ biel aliño

El despliegue policial en el Roig Arena para recibir al Hapoel Tel Aviv tendrá 500 agentes

Pilar Bernabé: «El Valencia Basket necesita siempre a la afición cerca, quiero trasladar mi solidaridad con el club y los aficionados pero en la decisión que ha tomado el club han puesto por delante de todo la seguridad»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:52

El partido que enfrentará este miércoles en el Roig Arena al Valencia Basket y al Hapoel Tel Aviv se disputará a puerta cerrada pero, con ... la consideración de Alto Riesgo por parte del CSD, el duelo tendrá un amplio dispositivo policial de 500 afectivos. Así lo ha comunicado Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno en la Comunitat durante una visita en Requena a las obras del puente sobre el río Magro: «Hay convocadas y comunicadas cuatro concentraciones distintas en el entorno del Roig Arena y manifestaciones desde la mañana con una jornada de huelga que se había anunciado por algunos sindicatos y el despliegue policial es para todo el día».

