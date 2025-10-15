El despliegue policial en el Roig Arena para recibir al Hapoel Tel Aviv tendrá 500 agentes Pilar Bernabé: «El Valencia Basket necesita siempre a la afición cerca, quiero trasladar mi solidaridad con el club y los aficionados pero en la decisión que ha tomado el club han puesto por delante de todo la seguridad»

Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:52 Comenta Compartir

El partido que enfrentará este miércoles en el Roig Arena al Valencia Basket y al Hapoel Tel Aviv se disputará a puerta cerrada pero, con ... la consideración de Alto Riesgo por parte del CSD, el duelo tendrá un amplio dispositivo policial de 500 afectivos. Así lo ha comunicado Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno en la Comunitat durante una visita en Requena a las obras del puente sobre el río Magro: «Hay convocadas y comunicadas cuatro concentraciones distintas en el entorno del Roig Arena y manifestaciones desde la mañana con una jornada de huelga que se había anunciado por algunos sindicatos y el despliegue policial es para todo el día».

Noticia relacionada El partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv se jugará a puerta cerrada Bernabé, ha aprovechado para mandar un mensaje al club y a la afición taronja, tras una decisión donde primó el informe policial que multiplicaba por cinco el riesgo se seguridad en el partido con respecto a los dos disputados en abril contra el Hapoel Tel Aviv en la Fonteta: «Quiero trasladar mi apoyo total al Valencia Basket, al club y a todos los aficionados y aficionadas. Ojalá hubiésemos podido disfrutar de nuestro equipo y poderle darle ánimos en el partido. Entendemos que el Valencia Basket necesita siempre a la afición cerca, quiero trasladar mi solidaridad con el club y los aficionados pero en la decisión que ha tomado el club han puesto por delante de todo la seguridad de todas las personas en una situación compleja y difícil que a nadie nos gusta tener delante y ojalá no se hubiese tenido que dar pero por encima de todo está garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas».

