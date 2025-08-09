Cristina Ouviña está de regreso en el Valencia Basket

El equipo femenino del Valencia Basket comenzará la pretemporada el lunes 18 de agosto pero ya le ha dado la primera alegría a su afición ... con respecto al regreso al trabajo. La primera en pasar los test físicos y médicos ha sido Cristina Ouviña. Lo ocurrido el pasado viernes no es más que la confirmación del regreso más esperado. Tras ser baja el pasado curso debido a su embarazo, la vuelta de la aragonesa no hay que considerarlo un fichaje –puesto que tenía contrato– pero sí que es un refuerzo de lujo para una temporada exigente, la del estreno del Roig Arena, donde las taronja lucharán por el reto de conseguir su cuarta Liga Femenina consecutiva, un hito reservado sólo a los equipos legendarios de nuestro baloncesto, y volverán a tener el objetivo de la Final Six de la Euroleague Women en Zaragoza.

El pasado 2 de julio, este periódico informó sobre la decisión del Valencia Basket de contar con Ouviña, una vez que tuvo conocimiento de que la jugadora estaba dispuesta a retomar su actividad profesional tras el periodo de maternidad tras dar a luz a su hijo Julen. Ahora, será la puesta a punto y el trabajo en pista los que dicten cómo será el proceso que debe terminar con su regreso a las pistas. En el diseño de la plantilla, teniendo en cuenta que la reincorporación de Ouviña se va a producir tras un año sin competir, el puesto de base contará con el refuerzo de Marija Lekovic, además de con Leticia Romero.

La montenegrina es una de las grandes apuestas del curso. Jugadora de la generación del 2003, se une a Buenavida o Fam como apuesta clara por parte de la dirección deportiva de Esteban Albert, que siempre diseña con bisturí cada paso en el proceso de la adaptación de las jugadoras jóvenes en el primer equipo. Lekovic, nacida en Bar, se incorporó con sólo 15 años al Buducnost Bemax, en Podgorica para disputar la Liga Adriática. En la temporada 21-22, con 18 años, empezó a ganar minutos e importancia en la rotación produciendo una media de 10,9 puntos, 2,6 rebotes, 4,9 asistencias y 2 robos por partido. Sólo un año después, esos números ya habían crecido a 14,3 puntos, 3,8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos por encuentro. Su gran impactó llegó en el Eurobasket de 2023, con actuaciones espectaculares contra España, Italia o Serbia y tras un breve paso en Salamanca, en el Valencia Basket tienen claro que han incorporado a una jugadora con margen de mejora, y con más potencial entre las de la generación del 2003. Tras el inicio del trabajo, las de Rubén Burgos tendrán cinco amistosos para preparar la Supercopa de Huesca, que se disputará el 27 y 28 de septiembre. El primero de ellos será el miércoles 3 de septiembre con el III Trofeu de Bàsquet Ciutat de Tarragona frente al Joventut. Los tres siguientes serán en Atenas.