Cristina Ouviña, tras pasar las pruebas preceptivas antes del arranque de la temporada. vbc

Cristina Ouviña está de regreso en el Valencia Basket

La aragonesa pasa los test antes de la vuelta al trabajo el 18 de agosto en el inicio de la pretemporada. Tras no disputar el pasado curso por su embarazo, la base compartirá puesto en el equipo taronja con Leticia Romero y Lekovic

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:26

El equipo femenino del Valencia Basket comenzará la pretemporada el lunes 18 de agosto pero ya le ha dado la primera alegría a su afición ... con respecto al regreso al trabajo. La primera en pasar los test físicos y médicos ha sido Cristina Ouviña. Lo ocurrido el pasado viernes no es más que la confirmación del regreso más esperado. Tras ser baja el pasado curso debido a su embarazo, la vuelta de la aragonesa no hay que considerarlo un fichaje –puesto que tenía contrato– pero sí que es un refuerzo de lujo para una temporada exigente, la del estreno del Roig Arena, donde las taronja lucharán por el reto de conseguir su cuarta Liga Femenina consecutiva, un hito reservado sólo a los equipos legendarios de nuestro baloncesto, y volverán a tener el objetivo de la Final Six de la Euroleague Women en Zaragoza.

