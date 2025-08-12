Cristina Ouviña: «Una motivación extra para mí será mirar a la grada y ver a mi hijo allí» La base del Valencia Basket regresa tras casi un año de baja y apunta a su estrenada realidad: «Tengo que ir poco a poco adaptándome a mi nuevo cuerpo y a mi nueva vida«

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 19:31

El regreso más esperado en el equipo femenino del Valencia Basket es Cristina Ouviña. Tras ser baja la pasada temporada debido a su embarazo, la jugadora aragonesa ha podido cumplir su deseo de que los plazos le permitieran volver a su actividad profesional cuando comenzara esta pretemporada. Ahora, ese deseo ya se ha convertido en realidad, tras el nacimiento de su hijo Julen y el preceptivo plazo de maternidad. El pasado viernes, fue la primera en someterse a las pruebas médicas previas al inicio del trabajo y ahora sólo le resta esperar a que se vayan incorporando durante esta semana sus compañeras para comenzar el trabajo el lunes 18 de agosto. «Ha sido una experiencia única, súper bonita», declaró ayer Ouviña a los medios oficiales del club con respecto a cómo vivió la pasada temporada los partidos de las taronja, donde fue una más en la zona anexa al banquillo de la Fonteta hasta la fase final de su embarazo donde se desplazó junto a su pareja a San Sebastián: «Ha sido diferente vivir desde fuera todo el año, pero en todo momento me he sentido partícipe. Venía aquí (a L'Alqueria) a entrenar al gimnasio hasta que mi cuerpo dijo hasta aquí, pero la verdad que muy bien».

La base reflejó que en el regreso a la dinámica del trabajo de grupo que va a suponer para ella la vuelta al deporte profesional «es todo novedad, es adaptarte a tu nuevo estilo de vida. Pero con las mismas ilusiones, con las mismas ganas. Tengo que ir poco a poco adaptándome a mi nuevo cuerpo y a mi nueva vida. Poco a poco intentaré estar lo antes posible ayudando al equipo».

Ouviña destacó que para ella «es como volver cuando nada es igual» pero que entiende que las ganas y la ilusión «son siempre las mismas». En esa nueva realidad, una de las claves la encontrará en su familia. En las gradas del Roig Arena que, para ella, tendrán una doble novedad. La del recinto en sí y la de su nueva vida: «Una motivación extra para mí será mirar a la grada y ver a mi hijo allí. Entonces eso es ahora mismo lo que también me motiva. Volver a la máxima categoría, al máximo nivel, con la aspiración de volver a intentar ganar los títulos, y eso, con dos ojos nuevos en los que mirarme».

Precisamente, sobre la que será su nueva casa versó su última reflexión. Además, con ese prisma que siempre se produce cuando dejas por un tiempo un lugar con una obra en construcción y te la encuentras terminada y brillando en sus primeras pruebas: «La verdad es que estoy flipando con el Roig Arena, porque yo me fui de Valencia en abril, que estaba todo un poco todavía patas arriba, y estos últimos días que he ido paseando por la zona y es increíble. Tengo muchísimas ganas». Tras el inicio del trabajo, las de Rubén Burgos tendrán cinco amistosos para preparar la Supercopa de Huesca, el primer título oficial de la temporada, que se disputará el 27 y 28 de septiembre. Coincidiendo con la masculina. Antes, el primer test será el miércoles 3 de septiembre con el III Trofeu de Bàsquet Ciutat de Tarragona frente al Joventut. Los tres siguientes serán en Atenas.