Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
Los dorsales de la plantilla. VBC

Ya se conocen los dorsales del Valencia Basket

La entidad taronja oficializa los números que lucirán los jugadores del equipo masculino para la temporada 2025-26

José Martí

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:56

Los jugadores del primer equipo masculino del Valencia Basket han elegido sus dorsales para la temporada 2025-26 con pocas sorpresas. Los jugadores que continúan de la temporada pasada mantienen el mismo número que defendieron en la campaña anterior y la mayoría de las seis incorporaciones han encontrado disponible su dorsal habitual o alguno de sus favoritos.

El capitán Josep Puerto alcanzará las diez temporadas con presencia en el primer equipo masculino taronja, manteniendo el dorsal 2 que ha lucido en las cinco últimas campañas que comenzó integrado en la plantilla. Jaime Pradilla comenzará su sexta temporada en Valencia Basket defendiendo el 4, Xabi López-Arostegui la quinta campaña con el 6 taronja a la espalda y Nate Reuvers defenderá por tercera campaña consecutiva el dorsal 3.

Los jugadores que siguen entre los que llegaron a la primera plantilla taronja el curso pasado tampoco han querido innovar: Brancou Badio mantiene el 0, Sergio de Larrea el 5, Jean Montero el 8, Ethan Happ el 22, Matt Costello el 24 y Nate Sestina el 77.

Las nuevas incorporaciones han concentrado sus elecciones en los primeros dorsales posibles, lo que ha llevado a que estén ocupados todos los números posibles entre el 0 y el 13 a excepción de los retirados por Sam Van Rossom (9) y Nacho Rodilla (11). Kameron Taylor es el que más ha tenido que desviarse de sus elecciones habituales. Con predilección por los números de un dígito, se ha encontrado ocupado tanto el 6 que llevaba en Unicaja, el 7 que llevó en Israel, Francia o Alemania o el 5 que usó en la universidad y que luego repitió en Girona. Por lo que ha optado por el único dorsal de un dígito que quedaba disponible cuando eligió el suyo, el 1.

La carrera en Liga Endesa de Yankuba Sima ha estado asociada al 77 que ha llevado en su etapa en Unicaja y que adoptó en Manresa cuando llegó al equipo del Bages el jugador que le impedirá usarlo en el Valencia Basket, Rafa Martínez. Pero Nate Sestina es el dueño de ese dorsal en el equipo taronja y como tampoco pudo optar por el 17 por los motivos anteriormente mencionados, se ha decantado por el 7 que usó en Venecia.

Omari Moore sí que ha encontrado disponible el número 10 que usó tanto en su etapa universitaria como el que lució la pasada temporada en el Darussafaka, por lo que no hubo dudas. Darius Thompson no hubiese podido decantarse por su dorsal favorito, el 15 que sí está usando en la selección italiana, pero ha encontrado a su disposición el#13 con el que ha disputado sus últimas temporadas en Lokomotiv Kuban, Baskonia y Anadolu Efes.

Esta elección privó a Neal Sako de repetir el dorsal que lucía la temporada pasada en el LDLC ASVEL Villeurbanne, que ha decidido retroceder un número y colocarse el 12 en su elástica taronja. Isaac Nogués, fan declarado de Magic Johnson, ha optado por el 32 que ya lució como senior en el filial del Joventut o en su paso por Huesca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  4. 4 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  5. 5

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  6. 6 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  7. 7

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  8. 8 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  9. 9 Muere Eusebio Cuesta, policía local, durante una persecución a un conductor que se dio a la fuga en un control de alcoholemia
  10. 10 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ya se conocen los dorsales del Valencia Basket

Ya se conocen los dorsales del Valencia Basket