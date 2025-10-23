Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Buenavida bota la pelota ante el conjunto húngaro. FIBA

Un ciclón llamado Valencia Basket femenino (64-99)

El equipo taronja logra su máxima anotación en un partido europeo fuera de casa

Manuel Campos

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:15

Valencia Basket brilla en su visita a DVTK en la J3 de la EuroLeague Women con su máxima anotación en un partido europeo fuera de ... casa. El conjunto taronja dominó el partido de principio a fin desde la defensa, compartir el balón y buenos porcentajes de tiro con el liderazgo de Kayla Alexander y Hind Ben Abdelkader. Una gran actuación del equipo para sacar un importante triunfo que le permite ponerse con un 2-1 al final de esta primera vuelta de la primera fase, con dos victorias fuera de casa.

