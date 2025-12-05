Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álvaro Cárdenas y Omari Moore posan en el hotel donde está alojado el Valencia Basket en Atenas. vbc

Cárdenas y Moore se reencuentran en Atenas

El base granadino está cedido por el Valencia Basket en el Peristeri y jugó con el americano en la Universidad de San José. Son amigos desde entonces y ahora tienen contrato los dos en el mismo club

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL ATENAS

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:40

Comenta

Familia. Esa fue la palabra empleada por Omari Moore para describir la fotografía con Álvaro Cárdenas de este viernes en el hotel donde está alojado ... el Valencia Basket en Atenas. El viaje de los taronja para enfrentarse al Panathinaikos en el OAKA ha servido para que el base granadino, que está cedido por la entidad valenciana en el Panionios, visite a la expedición. El reencuentro más esperado ha sido con Omari Moore. La vida, y sus giros, les cruzó hace unos años en Estados Unidos tal y como relató el base en LAS PROVINCIAS: «Coincidimos en mis dos primeros años en San José. El primero fue muy malo, donde perdimos muchísimos partidos, y en el segundo hicimos la mejor temporada de la historia de la universidad. Lo considero uno de mis amigos más cercanos y conservamos muy buena relación. Su historia me encanta porque es muy parecida a la mía. También se desarrolló muy tarde, al principio no tenía ofertas de ninguna universidad y luego no fue elegido en el Draft. Tuvo que aprender a buscarse la vida para jugar».

