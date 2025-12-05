Cárdenas y Moore se reencuentran en Atenas El base granadino está cedido por el Valencia Basket en el Peristeri y jugó con el americano en la Universidad de San José. Son amigos desde entonces y ahora tienen contrato los dos en el mismo club

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL ATENAS Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:40 Comenta Compartir

Familia. Esa fue la palabra empleada por Omari Moore para describir la fotografía con Álvaro Cárdenas de este viernes en el hotel donde está alojado ... el Valencia Basket en Atenas. El viaje de los taronja para enfrentarse al Panathinaikos en el OAKA ha servido para que el base granadino, que está cedido por la entidad valenciana en el Panionios, visite a la expedición. El reencuentro más esperado ha sido con Omari Moore. La vida, y sus giros, les cruzó hace unos años en Estados Unidos tal y como relató el base en LAS PROVINCIAS: «Coincidimos en mis dos primeros años en San José. El primero fue muy malo, donde perdimos muchísimos partidos, y en el segundo hicimos la mejor temporada de la historia de la universidad. Lo considero uno de mis amigos más cercanos y conservamos muy buena relación. Su historia me encanta porque es muy parecida a la mía. También se desarrolló muy tarde, al principio no tenía ofertas de ninguna universidad y luego no fue elegido en el Draft. Tuvo que aprender a buscarse la vida para jugar».

Noticia relacionada Álvaro Cárdenas se luce con España Con contrato con el Valencia Basket hasta 2027, aunque el propio Cárdenas confesó en esa misma entrevista que las dos partes están abiertas a prolongarlo si fuese menester, también ha servido para que el internacional que ha jugado con España a gran nivel los dos primeros partidos clasificatorios para el Mundial de Catar 2027 pase revista con el club. En el hotel ha podido charlar con el director general, Enric Carbonell, el director deportivo, Luis Arbalejo, y el entrenador Pedro Martínez. Las tres personas que deberán decidir el próximo verano si merece la oportunidad de dar el salto a la plantilla taronja. Ese es el objetivo del andaluz, tal y como reconoció a este periódico: «Jugar en el Valencia Basket es un objetivo que me marco para la próxima temporada. No hubiera firmado si no pensara que no puedo jugar con ellos. No sabemos qué va a pasar la temporada que viene, si habrá hueco en la plantilla, pero de lo que estoy seguro es que encontraremos la manera. El estilo de juego del Valencia Basket me encanta y me encaja a la perfección. Me encanta jugar un baloncesto rápido y Pedro Martínez quiere que sus jugadores sean agresivos, miren siempre a su lado e intenten generar cada vez que haya una ventaja. Ese es el baloncesto moderno y cada vez más gente jugará de esa manera. Creo que se añade que soy un buen defensor y que puedo estar a la altura de ese nivel defensivo que necesita el Valencia Basket y podría encajar ahí«.

