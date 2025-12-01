Álvaro Cárdenas se luce con España

Álvaro Cárdenas Torre, a sus 23 años, sólo lleva tres partidos como internacional absoluto con España pero ya sabe lo que es ser importante en ... una victoria de la selección. Así ocurrió este domingo en Tenerife en el triunfo por 90-61 del combinado de Chus Mateo ante Georgia, dentro del primer grupo clasificatorio para el Mundial de Catar 2027 y que deja a España con un 2-0 después de la primera ventana FIBA. El granadino consiguió el segundo mejor dato en el +/- en pista, con un +27, sólo por detrás de Izan Almansa pero con el dato de haberlo conseguido casi con la mitad de minutos que el jugador del Real Madrid. Esos 27 puntos de margen con él en pista, se consiguieron en 14 minutos y 54 segundos. Demostrando que en el baloncesto no todo se mide en números, puesto que Cárdenas, que está cedido por el Valencia Basket en el Peristeri, terminó con 4 puntos, 4 asistencias y 4 de valoración.

El impacto del base en su primera entrada en pista fue inmediato. Saltó con un 21-27, a 8.26 del final del segundo cuarto, por Lluis Costa y sus primeras tres acciones fueron tres asistencias que permitieron a España igualar el marcador con un 29-29 y su intensidad en defensa se marcó con dos faltas también casi seguidas. Su cuarta asistencia llegó para subir el 39-31, siendo Salvó el receptor, y Chus Mateo fue tan consciente de la importancia que estaba teniendo Cárdenas en pista que lo mantuvo, de escolta, cuando volvió Alberto Diaz. Cuando se sentó, a nueve segundos para el descanso, el marcador reflejaba un 45-33 con lo que el parcial con el granadino jugando en ocho minutos de la primera parte fue de 24-6 y con un +18 en en el ratio del +/-. En su producción en la segunda parte fue subiendo, subiendo a +26 cuando anotó un triple para poner el 70-45. Su actuación fue, por tanto, decisiva en la victoria coral y contundente de España contra Georgia. En el primer partido de las ventanas, en el triunfo en Dinamarca por 64-74, Cárdenas jugó 19 minutos donde aportó 6 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias.

Por su parte, Omari Moore descansó en el partido de Macedonia del Norte en Irlanda, que ganó su selección por 76-88, pero regresa a la disciplina taronja con el pasaporte europeo bajo el brazo tras debutar el pasado jueves, en la victoria por 87-49 ante Azebaiyán, donde jugó 32 minutos para aportar 6 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y 15 de valoración. En el comienzo de una semana con dos partidos exigentes para el Valencia Basket, que volará este jueves a Grecia para encadenar visitas al Panathinaikos y el Baskonia, aún quedan pendientes los partidos del Reuvers con Hungría en Bélgica, que se disputará este lunes y de Jean Montero con Dominicana ante México que se jugará en horario español en la madrugada del martes. En el primer partido, también ante los aztecas con victoria de su selección por 85-92, el taronja se fue a los 20 puntos en los 29 minutos que estuvo en pista.