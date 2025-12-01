Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álvaro Cárdenas celebra una acción durante el partido entre España y Georgia. alberto nevado

Álvaro Cárdenas se luce con España

El jugador del Valencia Basket, cedido al Peristeri, cambia el ritmo en la victoria de la selección contra Georgia por 90-61 con un +27 con él en pista en menos de 14 minutos. Moore regresa con su pasaporte europeo activo mientras que Reuvers y Montero aún tienen que disputar partidos

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:19

Comenta

Álvaro Cárdenas Torre, a sus 23 años, sólo lleva tres partidos como internacional absoluto con España pero ya sabe lo que es ser importante en ... una victoria de la selección. Así ocurrió este domingo en Tenerife en el triunfo por 90-61 del combinado de Chus Mateo ante Georgia, dentro del primer grupo clasificatorio para el Mundial de Catar 2027 y que deja a España con un 2-0 después de la primera ventana FIBA. El granadino consiguió el segundo mejor dato en el +/- en pista, con un +27, sólo por detrás de Izan Almansa pero con el dato de haberlo conseguido casi con la mitad de minutos que el jugador del Real Madrid. Esos 27 puntos de margen con él en pista, se consiguieron en 14 minutos y 54 segundos. Demostrando que en el baloncesto no todo se mide en números, puesto que Cárdenas, que está cedido por el Valencia Basket en el Peristeri, terminó con 4 puntos, 4 asistencias y 4 de valoración.

