Burgos: «Hay mucho ruido alrededor de Awa Fam y queremos ayudarla para que tenga un techo mayor»

El Valencia Basket recibe este miércoles en el Roig Arena al DVTK húngaro en la Euroleague Women (20 horas, À Punt) con la máxima concentración ... puesto que todos los resultados de la primera fase se arrastran para la segunda y las taronja tienen como objetivo pasar con un balance de 4-2. «Estamos preparadas para acabar el primer grupo pero con el sistema de competición hay que dar la máxima continuidad de resultados porque hay rivales que pueden acceder a la segunda fase», reconoció en la previa Rubén Burgos «porque en casa estamos en buena línea, haciendo un juego colectivo y coral y sintiéndonos más fuertes en defensa. Nos vino bien la semana de ventanas para que algunas jugadoras pudieran coger ritmo y competir. En formatos cortos cada partido cuenta y nuestra faena es prepararse bien para cada partido. Para eso es muy importante cada entrenamiento. Nuestro trabajo es el día a día, no sólo en los partidos».

La previa ha estado marcada por el sorteo de la lotería del Draft de la WBNA de 2026, donde Dallas Wings tendrá la primera opción y todos los focos apuntan a Awa Fam como la gran favorita a tener ese número uno. Preguntado por LAS PROVINCIAS sobre cómo está llevando la jugadora esta presión, Burgos apuntó que no ha notado ningún cambio. Es decir, la de Santa Pola sigue demostrando que, como se dice en la calle, tiene la cabeza bien amueblada: «La veo bien trabajando en el día a día, para nosotras es una jugadora importante y en desarrollo. Tenemos un plan individual y con el equipo, viendo lo que la jugadora puede dar al equipo y lo que el staff le puede aportar a ella para ayudarle individualmente. Es una jugadora que está en crecimiento, tiene 19 años y nos preocupamos de que vea que seguimos trabajando para que sea mejor cada día con el Valencia Basket. Tanto en su trabajo de técnica individual, con la mejora física en el gimnasio, con sesiones extra, y aprendiendo en el día a día con compañeras en su posición como Kayla Alexander que tiene más experiencia. No he visto nada especial pero sé que hay mucho ruido alrededor de ella, las jugadoras deben aprender a llevar eso porque forma parte de la profesión. Todos queremos ayudarla para que tenga un recorrido y techo mayor como jugadora. También nos preocupamos de que su suelo, su mínimo, sea alto. Es una jugadora muy fuerte mentalmente y está centrada. Lo más importante es que está consiguiendo mejorar la solidez de su juego. Seguimos en el proceso sin que nos distorsione y creo que ella también tiene esa mentalidad».

Sobre el desarrollo de la competición, donde el Valencia Basket está subiendo paulatinamente el nivel de juego tras perder la final de la Supercopa, el técnico de Riba-roja apuntó que debe ir de la mano de la ayuda de L'Alqueria y para que la afición taronja se sienta identificada: «La exigencia es cada vez mayor, tanto en la Euroliga como en la Liga Femenina y es un reto para todos. Cada vez hay más gente joven en el Roig Arena y si eso está contribuyendo es nuestra razón de ser, Que pudiera debutar Marta Llompart contra el Leganés es importante porque L'Alqueria sigue estando ahí al lado».