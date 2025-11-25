Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rubén Burgos da instrucciones durante el partido contra el Leganés. miguel ángel polo

Burgos: «Hay mucho ruido alrededor de Awa Fam y queremos ayudarla para que tenga un techo mayor»

El técnico del Valencia Basket tiene claro que a la jugadora de Santa Pola no le va a pesar toda la presión que puede generar que se le señale como la primera elección del Draft de la WNBA de 2026: «Es una jugadora muy fuerte mentalmente y está centrada»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:55

El Valencia Basket recibe este miércoles en el Roig Arena al DVTK húngaro en la Euroleague Women (20 horas, À Punt) con la máxima concentración ... puesto que todos los resultados de la primera fase se arrastran para la segunda y las taronja tienen como objetivo pasar con un balance de 4-2. «Estamos preparadas para acabar el primer grupo pero con el sistema de competición hay que dar la máxima continuidad de resultados porque hay rivales que pueden acceder a la segunda fase», reconoció en la previa Rubén Burgos «porque en casa estamos en buena línea, haciendo un juego colectivo y coral y sintiéndonos más fuertes en defensa. Nos vino bien la semana de ventanas para que algunas jugadoras pudieran coger ritmo y competir. En formatos cortos cada partido cuenta y nuestra faena es prepararse bien para cada partido. Para eso es muy importante cada entrenamiento. Nuestro trabajo es el día a día, no sólo en los partidos».

