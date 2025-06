La divertida apuesta que tienen que cumplir los jugadores del Valencia Basket

La temporada del Valencia Basket es histórica. Los de Pedro Martínez están a un paso de meterse en su tercera final de la ACB en ... busca de su segundo título de liga. Los taronja ya rompieron un récord brutal el otro día, consiguiendo el hito de ser el equipo en anotar 500 triples en una campaña, desde que se implementase esta norma desde 1984.

Los grandes equipos se forjan dentro y fuera de la pista, con jugadores de peso y de talento, pero sobre todo con buen rollo entre todos, y eso en Valencia Basket hay por un tubo, ya que se ha podido descubrir una pequeña apuesta que tienen los jugadores taronja.

Y es que anoche, los de Pedro Martínez consiguieron sobrepasar por 14ª vez la barrera de los 100 puntos en un partido esta temporada. Y es que la premisa y apuesta que hay en el Valencia Basket es que el jugador que anote el punto número 100 es el que tiene que invitar a unas pizzas al resto de sus compañeros.

Anoche, el afortunado (o no) fue Nate Sestina, a quien le han recordado esta obligación en Twitter, y el jugador de 28 años ha contestado lo siguiente: «😶 hahahaha hey, I'll gladly pick up this tab!», que traducido al castellano, significa que estará contento de aceptar esta apuesta.

😶 hahahaha hey, I’ll gladly pick up this tab! https://t.co/xf4gNwnslh — Nate Sestina (@NateSestina23) June 12, 2025

Además, hace unos meses, Pedro Martínez también comentó que «invitaría a unas pizzas» a sus jugadores tras un partido de la ACB, donde conseguía ganar el primer «challenge» de la temporada tras perder hasta veinte seguidos.

«En la EuroCup no va tan mal, aunque sí, en la ACB soy un desastre», decía el técnico de Valencia Basket en su día.