El apretón de Juan Roig al Valencia Basket: «Este año queremos ganar las dos ligas»

Uno de los momentos más esperados de cada presentación del Proyecto FER, que este año cumple su edición número 13, es la intervención del presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, el empresario Juan Roig. En ella, en tono desenfadado, suele lanzar mensajes tanto a los deportistas valencianos como a otros estamentos. Esta vez, por cierto, ha vuelto a enviar un dardo a los representantes políticos por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre.

Esta vez, el eje central del Proyecto FER son los sueños, y ante eso Juan Roig ha señalado: «Si digo yo mis sueños, todos estos se acojonan». Tras la risa general, el empresario ha enumerado sus deseos que son ambiciosos en todos los ejes deportivos en los que está centrado en estos meses a través de la Fundación Trinidad Alfonso: el Maratón Valencia, el Roig Arena y el Valencia Basket.

Juan Roig ha recordado, ante la presencia de Fernando Romay, que el proyecto del Pamesa Valencia nació en 1984: «No sabíamos ni que el aro era redondo». Pero el germen en el que también se implicaron Fernando Roig y Vicente Sola, según ha desvelado el empresario, fue esa plata olímpica, precisamente en Los Ángeles: «Este año para conmemorarlo tenemos que ganar la Liga».

Así de ambicioso se ha mostrado, y no solo con un equipo, sino que ha hablado de doblete: «Queremos ganar las dos ligas, femenina y la masculina, ya que en Europa hemos jugado muy bien, hemos luchado, pero no ha podido ser. No se pierde, esto es un juego», ha deslizado para insistir: «Aunque te llames Blanquer tienes que luchar. Paula (dirigiéndose a la atleta, hija del que también fuera deportista olímpico y alma mater del Diputación de Valencia), el apellido no vale para nada, es el esfuerzo lo que cuenta».

A modo de resumen, Juan Roig ha enumerado sus sueños: «Que el Roig Arena salga bien, que en el Maratón seamos los primero, subiremos la apuesta a ver si batimos el récord del mundo... pero lo mas bonito es esos 35.000 corredores por las calles. Gracias al esfuerzo de Correcaminos y de Paco Borao y todo su equipo, hemos conseguido el que el maratón sea uno de los más reconocidos.

Sobre la dana también se ha pronunciado el presidente de Mercadona con una reflexión que ya realizó en su día. «Ante situaciones excepcionales, reacciones excepcionales. Cuando te lesionas hay que cambiar el plan. Con la dana era lo que habia que hacer, nos quedamos un millón de españoles y valencianos desamparados que no nos cuidaron y nosotros nos cuidamos. Es muy bonito cuidar a la gente», ha destacado Juan Roig.