La alerta roja afecta al Valencia Basket

La alerta roja decretada por la AEMET para este lunes en toda la provincia de Valencia ha afectado al campeón de la Supercopa ACB. El vuelo regular que debía trasladar desde Málaga a Manises a parte de la expedición del Valencia Basket, en concreto al cuerpo técnico y a los cuatro jugadores lesionados que se desplazaron a presenciar la final en el Carpena, ha sido desviado a Barcelona al no tener las condiciones necesarias de seguridad para aterrizar en Manises. En el avión, donde también viajaban aficionados del conjunto taronja, no viajaban los jugadores que disputaron la final puesto que hubo un primer desplazamiento para ellos, tras el partido, para que pudieran optimizar el descanso de cara a una semana con tres partidos donde el Valencia Basket viajará este martes a Lyon.

La alternativa que ha dado la compañía aérea, como han relatado a este periódico varios aficionados, es la de regresar a Valencia en autobús. Tras la euforia de la final, la preocupación de todas las personas que estaban presentes en Carpena y que debían volver a tierras valencianas era la misma, desde el comentarista para DAZN Víctor Claver a los aficionados. Muchos de ellos adelantaron por temor el viaje para hacer por carretera el desplazamiento nada más acabar el partido, con un parte meteorológico que se cumplió de que no iba a llover en toda la ruta hasta las 8 de la mañana de este lunes, y otros, como un grupo de aficionados de Algemesí que regresaban el tren, estaban muy atentos a todo lo que estaba pasando en la localidad de La Ribera. Una de las más afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024.