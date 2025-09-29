Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
Yankuba Sima, durante la celebración en el vestuario del Martín Carpena. acbphoto/ mariano pozo

La alerta roja afecta al Valencia Basket

El vuelo regular donde viajaba el cuerpo técnico taronja y los jugadores lesionados, junto a muchos aficionados del club que vivieron la final de la Supercopa, es desviado a Barcelona al no poder aterrizar en Manises

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:39

La alerta roja decretada por la AEMET para este lunes en toda la provincia de Valencia ha afectado al campeón de la Supercopa ACB. El vuelo regular que debía trasladar desde Málaga a Manises a parte de la expedición del Valencia Basket, en concreto al cuerpo técnico y a los cuatro jugadores lesionados que se desplazaron a presenciar la final en el Carpena, ha sido desviado a Barcelona al no tener las condiciones necesarias de seguridad para aterrizar en Manises. En el avión, donde también viajaban aficionados del conjunto taronja, no viajaban los jugadores que disputaron la final puesto que hubo un primer desplazamiento para ellos, tras el partido, para que pudieran optimizar el descanso de cara a una semana con tres partidos donde el Valencia Basket viajará este martes a Lyon.

La alternativa que ha dado la compañía aérea, como han relatado a este periódico varios aficionados, es la de regresar a Valencia en autobús. Tras la euforia de la final, la preocupación de todas las personas que estaban presentes en Carpena y que debían volver a tierras valencianas era la misma, desde el comentarista para DAZN Víctor Claver a los aficionados. Muchos de ellos adelantaron por temor el viaje para hacer por carretera el desplazamiento nada más acabar el partido, con un parte meteorológico que se cumplió de que no iba a llover en toda la ruta hasta las 8 de la mañana de este lunes, y otros, como un grupo de aficionados de Algemesí que regresaban el tren, estaban muy atentos a todo lo que estaba pasando en la localidad de La Ribera. Una de las más afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
  6. 6 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  7. 7 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  8. 8 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
  9. 9 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  10. 10 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La alerta roja afecta al Valencia Basket

La alerta roja afecta al Valencia Basket