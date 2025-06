La petición de Fognini a Alcaraz tras casi eliminarlo de Wimbledon

J.Zarco Valencia Lunes, 30 de junio 2025, 20:06 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz ha logrado clasificarse para la segunda ronda de Wimbledon después de sufrir mucho más de lo esperado ante Fabio Fognini. El murciano ha tenido que tirar del quinto set para resolver un encuentro que se le iba complicando cada vez más conforme avanzaba.

El número 2 del mundo ganó el primer set por 7-5 pero el italiano respondió logrando el segundo set por 7-6. Alcaraz ganó el tercero 7-5 y cuando parecía que tenía encarrilado el partido su rival se impuso en el cuarto 6-2. Carlitos reaccionó a tiempo y se anotó la última manga por 6-1.

"Dame la camiseta para mi hijo...🙂".

El momentazo de Fognini con Alcaraz.#LaPistaDelTenis #Wimbledon pic.twitter.com/Y4advPyS5o — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) June 30, 2025

Después de 4 horas y 37 minutos de encuentro, ambos se han felicitado deportivamente y Fognini, de 38 años, ha realizado una curiosa petición a Alcaraz que han captado las cámaras. «Dame la camiseta para mi hijo».

Previamente, en una entrevista en EFE, había hablado de la admiración de sus hijos por Alcaraz: «Hace dos días cuando salió el cuadro, me llama mi hijo y me dice '¿Viste papá? Juegas con Carlitos', y yo le dije: '¿Quieres venir?' y Flavia (Pennetta) con los niños vino a Londres. Ahora cuando nos hemos encontrado en las pistas le he dicho 'no le saludes, míralo mal que es mi adversario mañana'».

Además, admitió que de no jugar contra Alcaraz probablemente no habrían ido a verle: «Creo que no, porque además de Jannik, que es italiano, el que más le gusta a mi hijo Federico es Carlitos. Para ellos es algo que recordarán. Con Carlitos me llevo muy bien, he jugado dos veces en Río».

