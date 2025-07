Alcaraz: «Me voy con la cabeza alta»

Enric Gardiner Madrid Domingo, 13 de julio 2025, 22:29 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz llega a rueda de prensa y no esconde sus emociones tras caer ante Jannik Sinner en la final de Wimbledon: «Perder una final de Grand Slam es siempre jodido», asevera el español sin perder la sonrisa en la cara, porque es consciente de que nunca se quiere perder, pero que a veces es necesario para mejorar.

«Saco muchas cosas que tengo que mejorar de hoy. Nunca he sido de después de perder, apuntar las cosas que he hecho mal, pero hoy tengo las cosas que he hecho mal tan claras que quizás me las apunte. Con derrotas como estas también se forja un gran campeón. Aquí es donde más se puede aprender, porque no se puede ganar siempre y hay que aceptar el perder, el que el otro jugador de vez en cuando puede ser mejor que tú», explica un Alcaraz que se aleja mucho del abatimiento de la derrota en los Juegos Olímpicos de París y aboga por la cabeza alta. «He perdido una final en un Grand Slam, sí, pero estoy orgulloso de haber llegado hasta ella».

No resta ni un ápice de mérito a su rival, quizás jugando uno de los mejores partidos de su carrera cuando más lo necesitaba, cortando la racha de cinco triunfos seguidos del español y conquistando su primer Wimbledon.

«No me ha sorprendido su nivel, porque sé que es un gran jugador y un gran campeón. Los campeones aprenden de las derrotas. Sabía que Jannik iba a aprender de París, que no iba a hacer los mismos errores que entonces. El nivel al que jugó fue muy alto y no me sorprendió porque sé que es un campeón».

Además, no duda en admitir la gran y preciosa rivalidad que está creando junto a Sinner, contra el que ha disputado las últimas dos finales de Grand Slam. «Estamos forjando una rivalidad muy bonita para el tenis, para mí también. Es una de las grandes razones por la que me hace mejorar. Mucha gente tiene a Jannik como ejemplo, como rival a batir. Muchos nos fijamos en Jannik para mejorar y para ganarle. Ojalá podamos seguir jugando momentos importantes, creando nuestra historia y veremos a ver hasta dónde puede llegar».