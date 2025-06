Toni Nadal, crítico con la actitud de Alcaraz: «Si no te compensa, cambia de trabajo» El tío de Rafa Nadal se pronuncia sobre el polémico documental del tenista murciano

J.Zarco Valencia Martes, 3 de junio 2025, 20:19

El documental de Carlos Alcaraz en Netflix sigue dando que hablar. La forma de ver el tenis del murciano ha generado mucho debate entre los profesionales de este deporte, que no terminan de comprender la visión del número 2 del mundo. En la producción, Carlitos reconoce que necesita irse de fiesta y estar con la familia de vez en cuando en lugar de dedicarse al 100% a la raqueta.

Alcaraz piensa que puede llegar a ser el mejor de la historia «a su manera», sin tener el sacrificio que han mostrado leyendas de este deporte como Novak Djokovic o Rafa Nadal. Por ello, uno de los últimos en pronunciarse sobre ello ha sido el tío y exentrenador del balear, que no se ha mordido la lengua.

«La vida es un tema de renuncias, no solo de hacer lo que yo quiero. A veces, a la gente le compensa y, a veces, no. Si no te compensa, mejor que cambies de trabajo», señala Toni Nadal en el pódcast de 'Nude Project'. «Si le agobia, pues que deje el tenis. Entiendo las cosas de manera diferente en la vida», añade.

«Al final, en el mundo del deporte se tiende a exagerarlo todo. He oído hablar muchas veces del sacrificio del deporte, del sacrificio que hacían los deportistas del Real Madrid y yo decía: '¿Sacrificio?'», señala Toni Nadal.

Para el tío de Nadal, llegar al éxito requiere decir no a ciertas cuestiones: «Espero que Alcaraz no lo cambie, porque es uno de los mejores del mundo, pero uno tiene que asumir el reto. Uno tiene que asumir que lo que uno está haciendo en la vida va a comportar una serie de renuncias».

Sin embargo, considera que es un privilegiado y gana más de lo que pierde: «Cuando lo haces por ti, es el precio que tienes que pagar. Alcaraz, siendo un gran jugador de tenis, aparte paga un precio, es verdad. Pero por otra parte, gana mucho más dinero que la inmensa mayoría de jóvenes de su edad, tiene un reconocimiento social mucho mayor, vive unas experiencias que poca gente vive...«.

Por último, destaca las virtudes del juego de Alcaraz: ««Tenísticamente es buenísimo, es el más rápido en la actualidad y tiene unos golpes demoleadores; me gusta más que Sinner aunque éste es más fiable que Alcaraz ahora mismo».