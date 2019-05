Entrevista Wilander: «No estoy seguro de si Nadal ganará de nuevo» Mats Wilander, extenista y comentarista de Eurosport. El extenista sueco pone en duda el duodécimo título del balear en Roland Garros, pero confía en que el español llegue a su mejor estado de forma en París ENRIC GARDINER MADRID Viernes, 24 mayo 2019, 15:43

Con el torneo de Roland Garros ya en el punto de mira de todo el mundo, Mats Wilander, tres veces campeón del Grand Slam parisino y ahora comentarista de Eurosport (que emite en exclusiva el torneo), repasó la actualidad del tenis y valoró las opciones de Rafael Nadal y Novak Djokovic para disputarse el 'major' en la capital francesa.

-¿Hay un favorito claro o el abanico de contendientes al título es mayor que otros años?

Creo que el cuadro masculino es uno de los más abiertos que puedo recordar. Siempre había alguien que podía ganar a Rafa, pero no 15 o 20 jugadores y ahora me da la sensación de que hay más de veinte que pueden plantear partidos difíciles. Creo que esta nueva generación que ha llegado es una amenaza seria con Tsitsipas, Medvedev, Auger-Aliassime, Zverev...

-¿Cómo ve a Nadal?

Estuvo mejor en Roma, seguro. Es complicado saber cómo estaba Novak físicamente en la final. Estaba cansado, pero no sé hasta qué punto eso pudo marcar la diferencia. Creo que Rafa esta temporada ha tenido la misma preparación que solíamos tener el resto, ganando un torneo y haciéndolo bien en otros dos, para llegar en tu pico de forma a Roland Garros. Parece que él ha sido capaz de llegar en su pico, pero, ¿ha jugado mejor ahí que en los anteriores? No estoy seguro de si ganará de nuevo este año. Está alcanzando su mejor estado de forma, involuntariamente, pero lo está haciendo y creo que estará mucho mejor cuando lleguen los cuartos de final, semifinales y final que lo que está ahora.

Creo que para él es importante no encontrarse a nadie peligroso en las primeras rondas. Una vez que esté ahí, va a ser complicado ganarle. No sé, Novak era probablemente el más favorito por sus tres últimos Grand Slam, pero, en general, Rafa parece algo más pasivo en esos partidos y más como una montaña rusa, jugando bien un partido y no tan bien el siguiente, así que eso puede ser un poco preocupante.

Al mismo tiempo, se puede lidiar con ello a cinco sets. Me refiero que podría haber ganado a Tsitsipas en Madrid si hubiera sido a cinco sets. Hubiera tenido más oportunidades de ganar a Thiem en Barcelona si hubiera sido a cinco sets...

-¿Cómo les afectará la final de Roma?

Creo que ha tenido más impacto en Rafa por el hecho de que ha sido capaz de ganar a Novak y le ha visto cansado, sin poder aguantar los intercambios y perdiendo la paciencia tirando dejadas y acortando los puntos. Creo que para Nadal esto hace una gran diferencia porque pueda pensar que, si Djokovic está cansado, tiene una buena oportunidad de ganarle en cinco sets. Sin embargo, si fuera Djokovic, pensaría que es un borrón que se puede olvidar y que tiene que pensar en guardar algo en la reserva y en ganar cada partido sin gastar cuatro horas en pista con otros jugadores.

-¿Qué es más impresionante, Djokovic ganando los cuatro Grand Slam seguidos o Nadal ganando doce Roland Garros?

Bueno, yo diría que Novak ganando los cuatro seguidos de nuevo. Creo que es lo más impresionante que hemos visto porque, literalmente, hay que volver a 1959 y Rod Laver (para ver algo igual). De repente, hay que comparar a Novak con los mejores de todos los tiempos, pese a que solo tendría 16 grandes si gana en París.

-¿Qué opina de que el 'Big Three' (Federer, Nadal y Djokovic) siga ganando hoy en día?

Para mí, lo más grande es la duración que está teniendo. En mi opinión si Rafa no gana (Roland Garros) me cuesta verlo ganando Wimbledon, el US Open o Australia. Además, si no gana este año, que gane el año que viene ya se pone en duda directamente. Si Novak gana... Seré el primero en pensar que puede alcanzar los 20 de Roger ya que sería muy difícil apostar en contra suya en Wimbledon y en el US Open. Creo que es un torneo monumental para Nadal en términos de la longevidad de su carrera.

-¿Qué le parece la actitud de Nick Kyrgios?

Mientras tire sillas y rompa raquetas porque ha perdido el primer set y le han roto el saque en el segundo, mientras lance una silla porque está molesto por perder, creo que es bueno para el juego. Creo que de repente se convierte en otro John McEnroe y en aquel momento, no sabíamos si McEnroe era bueno o malo, pero resultó ser uno de los mejores jugadores de la historia. Me gusta eso, pero no puedo con que no se esfuerce o prefiera estar en otro lado. Ahí es cuando hay que intervenir como se hizo en su día. Mientras se mantenga esforzándose, a mi me encantará Nick Kyrgios.

