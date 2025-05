Badosa confía en reencontrar su mejor versión en París

Enric Gardiner Sábado, 24 de mayo 2025, 13:53 Comenta Compartir

Paula Badosa está de vuelta. La tenista catalana ganó esta semana su primer encuentro en más de dos meses y parece haber dejado atrás los problemas de espalda que sufre desde hace tiempo y que últimamente han lastrado su rendimiento competitivo.

Tras ganar a Marie Bouzkova, que se retiró a los seis juegos, Badosa perdió en octavos de final de Estrasburgo contra Liudmila Samsonova, una tenista del 'top ten', en un partido de dos horas y media, pero se demostró a sí misma que puede competir de nuevo al más alto nivel.

«Después de dos meses de baja, dos inyecciones muy dolorosas e incontables horas de rehabilitación. He podido no solo poder competir, pero también luchar al más alto nivel», explicó tras aquella derrota en sus redes sociales.

«Lo que la gente no ve es la frustración, el miedo, las batallas en silencio. La duda que crece cuando tu cuerpo no te deja hacer lo que antes sí y no sabes si te dejará alguna vez. No he ganado hoy, pero estando en una pista de tenis de nuevo ya he ganado. Una cosa que puedo garantizar es que siempre voy a luchar», añadió Badosa en relación a su estado físico y anímico.

Badosa ha puesto su punto de mira en París, donde no tendrá un debut nada sencillo, ya que estrenará el torneo contra Naomi Osaka, cuatro veces ganadora de Grand Slam, exnúmero uno del mundo y que hace unas semanas consiguió su primer título en arcilla. Curiosamente y, pese a la vigencia de ambas en el circuito, nunca se han enfrentado.

El sorteo ha sido malo para todas las españolas y es que, si Badosa debuta contra Osaka, a Cristina Bucsa le ha tocado contra Mirra Andreeva y a Jessica Bouzas, frente a Emma Navarro. A la espera de rival está Leyre Romero, que ha ganado tres encuentros para superar la fase previa y accederá en este Roland Garros a su primer cuadro final de Grand Slam.