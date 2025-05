La prensa francesa desvela la principal ausencia que hubo en el homenaje a Nadal en Roland Garros

J.Zarco Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 18:13 Comenta Compartir

Roland Garros realizó una despedida a Rafa Nadal a la altura de lo que logrado sobre la tierra de París. El balear tuvo en la pista Philippe Chatrier, aquella que ha dominado durante tantos años, un emotivo homenaje por los 14 titulos conseguidos y lo que ha supuesto su figura. Allí no faltaron sus familiares más íntimos y tampoco sus tres grandes rivales (y amigos) durante su carrera: Djokovic, Murray y Federer.

El español realizó un emotivo discurso en el que se acordó de toda la gente que le ha acompañado durante su exitosa carrera. Entre ellos, su tío Toni Nadal, con el que ha compartido grandes momentos y al que dedicó unas bonitas palabras: «Toni, eres la razón por la que estoy aquí. Gracias por haber dedicado una gran parte de tu vida a querer estar conmigo entrenando, hablando, engañándome, haciéndome sufrir, haciéndome reír y también llevándome al límite. Lo que hemos vivido no siempre ha sido fácil, pero, sin ninguna duda, ha valido la pena».

Desde Francia, la prensa también ha elogiado al de Manacor y repasado cómo fue el homenaje: «El mejor tenista sobre tierra batida ha vuelto a pisarla», señalan desde el medio 'Point de Vue'. «A la altura de sus éxitos y del legado que deja a su deporte», reconocen.

Desde este medio también indican la importante ausencia que hubo en el acto. Aseguran que hasta última hora estaba previsto que el rey Felipe VI estuviera por la gran relación que mantienen: «Por sus hazañas, heredó también el título de rey». El monarca estuvo en Gales para acudir a la graduación de su hija menor, la Infanta Sofía. «Esto no pone en duda su vínculo con Rafael Nadal», aclaran.

De igual modo, apuntan que Rafa Nadal siempre ha tenido muy buena relación con la Familia Real. «Con el rey Juan Carlos, incluso podemos hablar de amistad. Se visitan cuando están en Mallorca o Abu Dabi. Aunque la institución real genera polémica en España, Nadal nunca se ha distanciado de ella y siempre ha mostrado su apoyo».

El divertido momento con su mujer

Uno de los momentos más graciosos dentro de tanta emotividad fue cuando tuvo que hablar sobre su mujer. Nadal explicó que había perdido la hoja donde había escrito sobre ella pero aseguró que no había problema para realizar su discurso: «Has estado siempre donde te he necesitado, apoyándome desde una posición no siempre fácil».

Sus padres, su hijo, su tío Toni o su hermana Maribel estuvieron en primera línea emocionándose en todo momento. Tampoco faltó Carlos Alcaraz, Carlos Moyà o Juan Carlos Ferrero. Nadie se quiso perder el adiós definitivo de la leyenda.